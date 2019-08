FCM-træner gav op på Ibrox

IKAST (Ekstra Bladet): FC Midtjylland håbede, at de med Kenneth Andersen havde fundet deres Alex Ferguson – en træner der ville blive hængende i 25 år og høste triumfer på stribe.

Det viste sig, at de havde ansat Rene Meulensteen. Fergusons assistent kom til Brøndby sommeren 2006 med et ry som en stor talentudvikler – det ry havde han stadig, da han forlod Vestegnen et halvt år senere.

Kenneth Andersen forlod mandag efter eget valg jobbet som Superliga-træner i FC Midtjylland efter knapt et år i sædet. Han vender tilbage til arbejdet med ungdommen i klubben, hvilket direktør Claus Steinlein på det hastigt indkaldte pressemøde i Ikast gjorde meget ud af med vanlig sans for at sælge den positive historie.

Ifølge hovedpersonen selv har idéen om at kvitte jobbet i Superligaen formet sig over en seneste måned, og da FC Midtjylland i torsdags røg ud af Europa League, blev planerne lagt frem for Claus Steinlein. Kenneth Andersen gik med til at sove på tingene frem til Hobro-kampen søndag. Det ændrede ikke noget.

Kenneth Andersen blev forfremmet efter Jess Thorup rykkede til Gent. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg blev overrasket over, at han var kommet frem til, at det bedste for FC Midtjylland var at stoppe, og beslutningen blev taget der. Da Kenneth nævnte sine overvejelser efter nederlaget i Skotland, tænkte jeg, at det nok var en reaktion lige i nederlagets stund. Det var også derfor vi aftalte lige at snakke sammen igen søndag, fortæller Claus Steinlein, som ser årsagen til stoppet således.

- Kenneth er meget konsensus-søgende i sin ledelsesstil, og der skulle han lidt for ofte fortælle, at det var ham, der bestemte, og det er ikke Kenneths stil. Det passer nok ikke helt til at være Superligatræner, siger Claus Steinlein.

Kenneth Andersen blev sidste efterår forfremmet efter en stribe succesfulde år i spidsen for FC Midtjyllands meget vindende U19-hold, da Jess Thorup smuttede til Gent.

Han lykkedes et stykke af vejen med at holde ulvene inde i kapløbet mod FC København om guldet, men han måtte se holdet klaske sammen i slutspillet. Ulvenes første pokaltriumf blev det dog til.

FC Midtjylland vandt sin første pokalfinale i maj. Foto: Jens Dresling

Sommeren har været præget af omvæltninger, hvor den markante satsning på at bygge holdet op om brasilianske Evander er taget med væsentligt input fra kredsen omkring klubejer Matthew Benham.

Den forandring har haft kæmpe betydning for sæsonstarten, hvor spillet har været hakkende, selv om pointene er væltet ind i Superligaen. Det har ifølge Ekstra Bladets oplysninger udløst intern kritik, fordi holdets spil ikke fungerer på parametre, som den matematisk fokuserede klubejer, Matthew Benham, lægger stor vægt på. Kenneth Andersen kalder i dag samarbejdet for ’fint.’

- Da jeg tog jobbet, troede jeg på, at jeg ville lykkes. Men jeg har godt kunne mærke undervejs, at jeg blev nødt til at ændre på mig selv i situationer, som jeg ikke ville gøre. Det har fået mig til at tage beslutningen, forklarer Kenneth Andersen, der ikke ønsker at gå i detaljer med, hvad der konkret har udløst beslutningen om at stoppe.

Han slår dog fast, at han ikke har haft problemer med mediepresset, lige som han ikke har haft problemer med at de store beslutninger omkring holdet, hvor eksempelvis anfører Jakob Poulsen har været bænket siden sommer.

- Det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke kunne sætte spillere af. Så havde jeg fået problemer meget tidligt. Det her handler om den person jeg er, og der har jeg måtte gøre noget, som jeg ikke kunne stå inde for. Jeg kunne ikke være den bedste udgave af mig selv, men jeg kan ikke sætte fingeren på en enkelt udløsende faktor, siger Kenneth Andersen, der knytter et ord til sit stop.

- Lettelse!

Trænerkrisen i FCM: Han er en nødløsning

Her er den nye FCM-træner

Se også: Den er ravruskende gal