FCM-træner i pausen: Skal vi ud i bussen for at køre hjem?

- Vi er gode på vores hjemmebane og er nu favoritter til at gå i gruppespillet, siger Jess Thorup efter et optimalt resultat mod Malmö

MALMØ: Det lignede et defensivt sammenbrud for FC Midtjylland. Bagud 0-2 efter en første halvleg, hvor de var heldige kun at være nede med to mål.

Men da alvoren gik op for FCM-spillerne, rejste de sig og sikrede ikke bare et fantastisk udgangspunkt via 2-2. De viste også høj moral og en stærk vilje midt i modgangen.

For Jess Thorups mandskab fik det maksimale ud af rejsen til det sydlige Sverige. 2-2 var afgjort det optimale resultat for de danske mestre på en aften, hvor første halvleg var pinlig, men anden halvleg var stærk og gav tro på, at gruppespillet ikke er så langt væk for midtjyderne.

Fantastisk udgangspunkt

- Vi har fået et fantastisk godt udgangspunkt. Målet var at score et udebanemål. Nu fik vi to og normalt er vi gode på vores hjemmebane. Vi er nu favoritter til at komme i gruppespillet, siger FCM-cheftræner Jess Thorup.

Han er ikke enig i, at FCM leverede en dårlig første halvleg. Til gengæld erkendte han, at de danske mestre forsvarede sig meget dårligt på de defensive dødbolde.

- Vi gjorde faktisk meget rigtigt før pausen. Men vi var ikke opmærksomme på dødboldene. De fik to nemme mål, og vi var i perioder et skridt efter dem, sammenfatter Jess Thorup, der kom med en kontant melding til spillerne i pausen:

- Jeg spurgte dem, om vi skulle sætte os ud i bussen for at køre hjem eller vi skulle spille videre. Efter pausen leverede spillerne en fantastisk indsats, fastslår Jess Thorup.

Han ser frem til returkampen næste torsdag, hvor han erkender, at præstationen i det opgør skal være på niveau med de 45 minutter midtjyderne leverede efter pausen.

- Vi har kun spillet første halvleg. Vi skal levere 90 minutter på højt niveau i hjemmekampen, fordi vi ved, vi er oppe mod en klassemodstander, fastslår FCM-træneren.

Burde have ført 5-1

Gustav Wikheim tændte håbet for midtjyderne, da han tog chancen fra distancen med et langskud, der fuldstændig snød Johan Dahlin. Reduceringen til 1-2 gav tro, håb og endnu mere spilleglæde for midtjyderne i en periode af opgøret, hvor Malmö virkede trætte og slidte.

- Vi leverede en god anden halvleg. 2-2 er et godt resultat efter anden halvleg, hvor vi forsvarede os bedre og vandt flere andenbolde.

2-2 er et rigtig godt resultat. Hvis vi rammer et godt niveau i returkampen, skal vi gå videre, fastslår Gustav Wikheim.

Uwe Rösler, Malmö-træneren, mener, at hjemmeholdet burde have ført 5-1 efter første halvleg, hvor de var klart bedst.

- Jeg vil godt rose FCM. De gav aldrig op. Men den måde de spiller på, behøver de ikke investerer så meget som os. Deres våben er simple, mener Uwe Rösler.

FC Midtjylland har en erklæret målsætning om tre gruppespil inden 2020. De har nået ét. En samlet sejr over Malmö sikrer endnu et. Det virker i hvert fald meget realistisk efter en anden halvleg med to scoringer og store perioder af halvlegen i fuld kontrol.

