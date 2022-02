FCM-træner skummede: - Kunne have skiftet ti

Bo Henriksen skruede bissen på overfor sine spillere efter den katastrofale første halvleg mod PAOK - og glædede sig over sine indskiftere, der var tæt på at skabe det store comeback i Grækenland

Bo Henriksen kiksede totalt sin startopstilling mod PAOK, men efter en højrøstet pausesnak var han tæt på at få rykket brikkerne så markant i den rigtige retning, at FC Midtjylland kunne have vendt skæbnen på Toumba.

- Fejlede du med din startopstilling?

- Det er nemt at sidde og sige. Jeg kunne have taget ti spillere i pausen.

- Når man kigger på det lidt bagklogt, så kan man jo godt forestille sig, at man kunne have gjort noget andet fra starten, men der er jo ingen der gør det med vilje, sagde Bo Henriksen til Ekstra Bladet efter kampen.

Han valgte at pille den elendige trio Pione Sisto, Juninho og Paulinho.

- Som jeg sagde til de tre jeg skiftede ud, så kunne jeg have taget syv andre, lød den hvide løgn fra FCM-træneren.

Muligvis havde han sagt det, men det var i så fald decideret usandt. At pille de tre FCM-spillere på aftenen var sylespidst og præcist spottet. Kun Evander og Junior Brumado var tilnærmelsesvist lige så ringe.

- Vi overvejer alle mulige ting allerede ved 2-0. Det udtryk vi har er dårligt. Vi fungerer simpelthen ikke kollektivt.

- Vi har simpelthen ikke fire-fem afleveringer i træk i holdet, og det ved vi allerede efter en halv time, at vi skulle gøre noget ved.

- Det gjorde vi så i pausen, og det ændrer billedet af kampen, og vi skal jo score de to mål som gør at vi kommer videre, sagde Bo Henriksen og brugte senere udtryk som 'mangelfuldt' og 'blackout' om første halvleg.

- Det var forsigtigt og det var slet ikke det vi havde aftalt.

- Der var slet ikke nogen af de 11 på banen, der ramte niveau, og det er svært når der så er en modstander, der bare flyver derudaf. Det var ikke super, konstaterede anfører Erik Sviatchenko og tilføjede i en bibemærkning, 'Bo var ikke tilfreds.'

- Selvfølgelig var jeg ikke tilfreds, men det handler ikke om at banke nogen i hovedet.

- Det handler om at give dem energi og tro på at det kan ændre sig. Meget, meget kynisk handler det om at have mod nok. Nosser nok... at turde være det og rende rundt og være en lille smule bange.

- Det snakkede vi om i pausen, sagde Bo Henriksen.

FC Midtjylland fik rejst sig i kampen og fik tvunget opgøret ud i både forlængelse og straffe, hvilket fyldte en del i ulvelejren efter slutfløjtet.

- Det er vigtigt at fokusere på den karakter som holdet viser efter sådan en katastrofal første halvleg. Vi kommer trods alt tilbage og sætter os på kampen

- Jeg synes faktisk alle dem vi sætter ind får sat rigtig fine aftryk på kampen, konstaterede Bo Henriksen