FCM-træner svarer igen på kritik

FC Midtjylland har åbnet slutspillet med at smide point i to kampe i streg. Det er det samme antal af kampe, som ulvene i hele slutspillet i sidste sæson gik fra banen uden at vinde. Derfor er der for Kenneth Andersen og co. næppe flere livliner at hente i duellen om mesterskabet.

Ekstra Bladets sportschef mener sågar, at gulduellen er aflyst på grund af FCM's dårlige resultater.

- Sådan overordnet set er vi jo ikke tilfredse med vores egen præstation. Der går vel det galt, at vi ikke får lukket kampen, fordi det har vi muligheder for, siger Kenneth Andersen til Ekstra Bladet dagen efter 2-2-opgøret mod Esbjerg.

Den 51-årige cheftræner blev umiddelbart efter kampen spurgt til ledelsesstrukturen i det midtjyske samt ansvarsfordelingen de adskillige trænere imellem. Kenneth Andersen mener dog ikke, at klubbens flade hierarki med mange beslutningstagere er noget problem.



- Ulve jager jo som bekendt i flok, men har også en ubetinget leder. Kan det tænkes, de lunkne resultater pt. skyldes, at spillertruppen mangler en primær leder?



- Nej, det gør de ikke. Alle beslutninger, der bliver truffet i FC Midtjylland, bliver vendt med rigtig mange, og det er uanset, om det er på vores akademi, eller det er omkring vores Superliga-hold, eller hvor det er.

- Ingen er i tvivl om, hvem der er cheftræner, ligesom ingen er i tvivl om, at Rasmus Ankersen er bestyrelsesformand og Claus Steinlein direktør, men vi taler om tingene og bruger alle vores ressourcer. Sådan som det altid har været i klubben, s Kenneth Andersen.





Ass. træner Kristian Bach Bak, cheftræner Kenneth Andersen og ass. træner Brian Priske FC Midtjylland. Foto: Ritzau Scanpix

Den tidligere U19-træner ser det som en fordel at have et stort trænerteam omkring sig. Han er heller ikke i tvivl om, at ledelse i fodboldklubber - nøjagtig som ledelse inden for andre professionelle felter - fås i mange variationer.- Jeg har jo min måde at være leder på, og andre har deres måde at være leder på. For mig, der er det vigtigt at gøre brug af de kompetencer og de styrker, der er i det team omkring mig, forklarer FCM-træneren.Han er også optimistisk i forhold til, at han som leder kan få noget af det bid og den kynisme tilbage i holdet, som de i de seneste runder har manglet.- Vi har spillet uafgjort med Nordsjælland og vi har spillet uafgjort nede i Esbjerg, ellers har der været mange kampe, hvor vi er lykkes med at få sejren. Det kan godt være, at vi ikke altid har spillet lige godt, men vi har lykkes med at få sejren alligevel. Vi har spillet os i pokalfinalen med en overbevisende 4-0-sejr over OB, det er altså ikke mere end 4-5 dage siden, at vi gjorde det.

- Så i første omgang er det i hvert fald vigtigt at bevare roen og holde hovedet koldt, afslutter Kenneth Andersen.

