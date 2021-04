FCM vil bygge for dine penge: Store planer i Ikast

Der er tidligere blevet skrevet om, at FC Midtjylland har planer om, at der skal bygges et stort anlæg i Ikast, hvor midtjyderne blandt andet kommer til at have et samlet sted for Superliga-truppen, akademiet og friskolen Guldminen.

Det kommer til at koste omkring 200 millioner kroner, og her er det i samarbejde med blandt andet kommunale midler, at man vil finde kapital nok til at gøre planerne til virkelighed. Det fortæller FCM-direktør Claus Steinlein i et interview med Canal 9.

- Vi kommer selv med nogle, og Ikast-Brande Kommune er positive på at se om, der er nogle muligheder, hvis vi kan skaffe nogle flere penge. Der er nogle private investorer, og så har ISI, vores efterskole og højskole, sagt, at de kommer med nogle penge, siger han og fortsætter:

- Så vi kæmper lidt for at få pengene til at slå til. Vi håber på, at der er nogle fonde, der vil hjælpe til med at prøve den her drøm om at åbne op og sige 'Kan Superliga-spillere være med til at få en sundere livsstil' - også for dem, som bare går en tur på banerne, lyder det fra Steinlein.

Når pengene kan komme fra offentlige kasser, så er det også meningen, at det bliver åbent for alle, som vil besøge Ikast Complete, som stedet kommer til at hedde. Derfor ser Midtjylland-bossen ingen problemer med, at man samarbejder med kommunen.

- Man skal se det sådan, at FCM-huset, træningshuset, det betaler vi selvfølgelig selv. Men så er der hele Complete. Altså hele oplevelsescentret. Der er det ligesom Legoland, hvor man kan bygge med klodser og lege. Her kan man tage til FC Midtjylland i Complete og bruge sin krop sammen med børnene og forældrene løbe rundt og lege og få brugt kroppen.

Endelig peger Claus Steinlein på, at man regner med, at byggeriet kan stå klar i sommeren 2022, som han erkender, at man altså stadig mangler nogle penge og tegninger, inden man er helt klar.

Det er planen, at projektet omkring Ikast Complete skal kunne inspirere hele verden.

