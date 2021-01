FCM'er kan gøre comeback efter to år

FC Midtjylland skal søndag eftermiddag spille deres anden testkamp i januar, og det kan blive med uheldige Kristian Riis. Det siger cheftræner Brian Priske til Herning Folkeblad.

23-årige Kristian Riis har ikke været i aktion siden oktober 2018, hvor han spillede for midtjydernes reserve i en kamp mod Lyngby Boldklubs ditto. Knæproblemer har budt på en række operationer og en lang og hård genoptræning.

Nu lysner det dog for den uheldige forsvarsspiller.

- Som det ser ud lige nu, forventer jeg, at vi kommer til at bringe Riis i spil mod AaB, fortæller Brian Priske til Herning Folkeblad.

I efteråret åbnede Kristian Riis op om sine skadesproblemer i et længere interview med tipsbladet.dk - - og her forklarede han blandt andet, hvorfor han stadig jagter sit comeback trods de mange skadesproblemer.

- Det er, fordi det brænder så meget i mig. Mit allerstørste ønske er at kunne gøre det, jeg elsker allermest. Jeg er bare så motiveret for at komme tilbage og kan slet ikke vente med at spille fodboldkampe igen. Jeg kæmper bare alt, hvad jeg kan, og så må jeg se, hvor det bærer hen. Det kan godt være, man på et tidspunkt når dertil (hvor man må stoppe, red.), men det tror jeg ikke, jeg gør. Så længe muligheden er der, vil jeg gøre alt, jeg kan, for at komme tilbage, sagde Kristian Riis til tipsbladet.dk dengang.

Mens Kristian Riis kan gøre comeback i testkampen mod AaB, ventes canadiske Manjrekar James ikke at spille, skriver Herning Folkeblad. Han er ifølge græske medier på vej til den græske klub PAS Lamia på en lejeaftale.

