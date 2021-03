FCM's stjernekeeper rasende efter bænkplads

Jesper Hansen var blandt få FC Midtjylland-spillere, der holdt niveau, da ulvene blev sænket i Lyngby.

Alligevel var landsholdskeeperen sendt ud i kulden, da ulvene atter var i aktion.

Akademidrengen Jonas Lössl var foretrukket mellem stængerne, og dermed er den rokade lavet, som har ligget i kortene siden Lössl ankom på transferdeadline.

Cheftræner Brian Priske snakkede efter kampen godt nok om en konkurrence-situation, men Jesper Hansens reaktion sagde alt om, hvordan han anskuede situationen.

- Den er hård for mig, og det kommer som en overraskelse for mig.

Jesper Hansen stod mod Lyngby, men var bænket i topkampen mod AGF. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg er skuffet over, at jeg ikke skulle spille en fed kamp og være med til at rejse holdet efter Lyngby, sagde han og nikkede, da han blev spurgt, om han var rasende over reservetjansen.

- Det er et af de ord, der bobler indeni. Jeg er pisseskuffet. Jeg er uforstående over beslutningen, og jeg er uenig, og det fortalte jeg også til Brian Priske, da han fortalte mig om sin beslutning, sagde Jesper Hansen og kiggede forbitret mod det forestående EM.

- Der er landsholdsudtagelse lige om lidt, og det her for betydning for min store chance for at blive en del af EM-truppen. Det har været min store drøm at komme med til slutrunden, så jeg er både skuffet og rasende, sagde FCM-keeperen, der dog erklærede, at konkurrencesituationen står åben.

Lössl fik pladsen i målet mod AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jonas Lössl bedyrede fra sin side, at han ikke var blevet lovet spilletid i forbindelse med sit skifte.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt fået et løfte om noget. Jeg er kommet for at spille, men man skal være den bedste for at det sker, sagde Jonas Lössl, som med spilletid vil spille sig ind i kandidatfeltet til EM.

- Selvfølgelig vil jeg gerne til EM, men jeg vil langt hellere vinde the double her, sagde den hjemvendte FCM-keeper.

Brian Priske afviste, at skiftet mellem stængerne er tænkt som permanent...

