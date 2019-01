FCM's store transfer-kup: Scorer kassen igen

De kan godt åbne champagnen i Herning og omegn.

FC Midtjylland indkasserer således et betydeligt millionbeløb fra salget af en spiller, som de allerede solgte i januar 2017.

Svenske Kristoffer Olsson er officielt blevet solgt fra AIK Stockholm til russiske Krasnodar, og FC Midtjylland sikrede sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger en videresalgsklausul, der sikrer dem 30 procent af AIK's fortjeneste. Det vil sige 30 procent af svenskernes salgspris minus de godt og vel syv millioner kroner, klubben betalte FC Midtjylland i 2017.

AIK oplyser, at de tjener mellem 15 og 30 millioner danske kroner på handlen, efter at agenter og videresalgsklausuler er betalt.

Ifølge svenske Expressen ligger salgsprisen et sted mellem 32 og 37 millioner danske kroner, og det giver i omegnen af otte millioner kroner til de danske mestre. Det er cirka en million mere, end FC Midtjylland oprindeligt solgte Kristoffer Olsson for.

AIK Fotboll är överens med den ryska klubben FC Krasnodar om en omedelbar transfer gällande Kristoffer Olsson. 23-årige Kristoffer Olsson debuterade i AIK 2017 och spelade sammanlagt 77 tävlingsmatcher för klubben.https://t.co/YJOL1fguum — AIK Fotboll (@aikfotboll) 7. januar 2019

FC Midtjylland hentede svenskeren i Arsenal i 2014. Dengang blev han ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligaens bedst lønnede teenager med en månedsløn omkring 100.000 kroner.

Den nu 23-årige offensivspiller nåede 50 kampe for klubben, men blev aldrig den store succes på Heden.

- Han har haft svært ved at tilkæmpe sig fast spilletid i FC Midtjylland det seneste halve år og trænger til luftforandring. Derfor er vi glade for, at vi kan hjælpe ham hjem til Sverige, hvor han forhåbentlig kan tage næste skridt i sin udvikling, sagde FCM-boss Claus Steinlein dengang til klubbens hjemmeside.

Og svenskeren var bestemt ikke lykkelig for sin tid under Jess Thorup.

- Hvis man ikke kender baggrunden, eksempelvis hvordan jeg havde det i Danmark, skal man passe på med at dømme. Der skiftede træneren mig konsekvent ud efter 60 minutter, uanset præstationen, og siden bænkede han mig, sagde Olsson i maj 2017 til det svenske magasin Offside.

- Da jeg fik chancen fra start igen, afgjorde jeg kampen mod OB (i ugen før AGF-opgøret, hvor Olsson blev skiftet ind, red.), men kampen efter valgte han at skifte mig ud næsten med det samme. Jeg var så forbandet sur. Det føltes, som om han pissede på mig, sagde Olsson.

23-årige Olsson kommer til en klub, der i øjeblikket er på andenpladsen i den bedste russiske liga. Krasnodar sluttede på fjerdepladsen i sidste sæson.

