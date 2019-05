FCM's stortalent: Mega-svært at sige nej til udlandet

Hvis de åbner en lille flaske boblevand i Ikast denne fredag, forstår man dem godt, for Rasmus Ankersen, Claus Steinlein, Svend Graversen og resten af ledelsen i FC Midtjylland kan glæde sig over, at 18-årige Gustav Isaksen kommer til at være i klubben de næste fem år.

FCM meldte tidligere fredag ud, at man har forlænget aftalen med stortalentet, og dermed ligger det også i kortene, at offensivspilleren efter sommerferien for alvor skal gøre sig til i forhold til at komme ind på førsteholdet.

- Det er dejligt at få en afklaring og finde ud af, hvad jeg nu skal i den nærmeste fremtid. Nu behøver jeg ikke gå at bekymre mig og tænke på, hvad der skal ske, siger teenageren til tipsbladet.dk og forklarer, at uvisheden om, hvor han skulle spille, var et tema:

- Det har da fyldt noget, om jeg skulle ud til en ny klub, eller om jeg skulle blive. Jeg har hele tiden været afklaret med, at jeg helst ville være her i klubben, for de har vist, at de tror på mig. Og de havde tillid til mig. Der var fra min side ikke planer om at komme væk, og derfor er jeg glad for, at der nu er skrevet noget på papir.

Udviklingsplanen er klar for det 18-årige stortalent, Gustav Isaksen, som fra sommeren 2019 begynder at træne fast med Superligatruppen, og han får trøje nummer 45 #fcm #fcmlive #sldk https://t.co/TfDBQzeGEv — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) 3. maj 2019

Isaksen er et af de største talenter i sin årgang, og tidligere i dette forår var det ham, der var manden bag, at FC Midtjylland kunne slå Manchester United ud af Youth League, da han scorede to gange i sejren på 3-1 over 'De Røde Djævle'. Noget, der også fik udlandet til at spærre øjnene op.

Danskeren var eftertragtet i det store udland. Udlandet, der er drømmen for mange unge fodboldspillere. Men for Gustav Isaksen var det i denne omgang ikke så interessant med et ophold uden for Danmarks grænser.

Mange er gået for tidligt

- Der var muligheder i udlandet, og det kunne sagtens være blevet konkret, hvis det var noget, jeg og min familie ville, men når man ikke rigtigt føler for det og i stedet mener, at man mangler erfaring og kampe på førsteholdet, er det heller ikke det rigtige at gøre, siger Gustav Isaksen og slår fast, at det ikke var nemt at nå til den konklusion:

- Det var helt sikkert megasvært at sige nej til udlandet, men jeg vidste, at jeg ville være her. Jeg har set mange gå ud for tidligt, og så er det gået ned for dem. Sådan skal det helt bestemt ikke ende for mig. Det kunne være spændende at komme til udlandet, men jeg føler mig ikke klar. Og på den måde er det helt perfekt, at jeg nu får en god kontrakt her.

Planen for den unge offensivspiller, der er bedst ude på kanten som en spiller, der kan trække ind i banen og afslutte, er nu, at han efter sommerferien skal træne fuldt med førsteholdet og forsøge at gøre sig til, så Kenneth Andersen giver ham spilletid på førsteholdet.

- Det næste store mål for mig er 100 procent at komme ind på MCH Arena og spille. Vi har lavet en plan sammen. Nu vil jeg ikke røbe det hele, men det handler blandt andet om, at vi har et mål for, hvor mange indskiftninger jeg skal have, og så må vi se. Jeg kommer også til at træne fuldt med førsteholdet, hvor jeg lige for tiden kun træner med, når det lige kan passe, da vi også har mange U19-kampe.

Efter sommerferien regner Gustav Isaksen fortsat med at spille kampe med U19-holdet, da han har et år mere med alderen til U19-fodbold.

Isaksen har endnu sin førsteholdsdebut til gode.

Se også: Tvivler på stjerne til derby

Se også: Dummer sig: I byen før kamp

Se også: Ståle: Brøndby kan blive største konkurrent igen