FCM's succestræner var timer fra afsked

AC Horsens havde i sommer betingelserne på plads til at snuppe Brian Priske fra FC Midtjylland

FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein var bare timer fra at miste den træner, som lige nu med stor succes styrer FC Midtjylland på rekordkurs i Superligaen.

I dagene efter Superligaens afslutning i maj forhandlede ulvebossen betingelserne på plads omkring Brian Priskes skifte til AC Horsens.

- Jeg havde været med til at sælge spillere for op mod 50 mio. kr. de seneste år. Det var min ide at styrke og udvikle det forretningsområde, så jeg helligede mig helhjertet tjansen som sportsdirektør. Det krævede, at vi fandt den rette cheftræner, og der var Brian Priske oplagt, fortæller AC Horsens’ cheftræner, Bo Henriksen, til Ekstra Bladet.

Bo Henriksen har siden oprykningen til Superligaen sommeren 2017 dobbeltjobbet som sportschef og cheftræner. Altså en stor arbejdsbyrde. Ekstra Bladet kunne allerede tilbage i maj fortælle om klubbens overvejelser om at finde den rette mand for at lette arbejdspresset på Henriksen.

Flere modeller var i spil, men tankerne om at finde en cheftræner blev meget konkrete, da Brian Priske viste interesse for at træde til.

- Jeg havde flere samtaler med Priske. Han kender klubben fra sin tid her, og han slog mig bare som den helt rette mand til at træde ind i det samarbejde med mig, fortæller Bo Henriksen.

Priske blev forbigået i FC Midtjylland, da Jess Thorup tog springet til Gent. Kenneth Andersen blev forfremmet fra U19-holdet, mens Brian Priske blev fastholdt som assistenttræner sammen med Kristian Bach Bak.

Brian Priske havde imidlertid større ambitioner, og de blev pirret, da AC Horsens meldte sin interesse.

- Desværre fik Claus Steinlein overtalt Priske til at blive i FC Midtjylland. Vi havde ellers aftalen på plads med FC Midtjylland, men i timerne før deadline fik Steinlein overbevist Priske om, at han skulle blive i FC Midtjylland.

- Så nu har vi ansvaret for, at FC Midtjylland fik øje på cheftræner-potentialet i Brian Priske. Det kan jo snart blive to mesterskaber, som de skylder os, ler Bo Henriksen med henvisning til den famøse 2-2 kamp mod Brøndby i 2018.

