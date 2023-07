FCM's vilde plan: Vil sende firkløver til Portugal

Ikke én. Ikke to. Ikke tre. Men hele fire FCM-spillere er på vippen til at blive udlejet til den portugisiske partnerklub Mafra.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er FC Midtjyllands plan at sende både Pontus Andy Texel, Mads Lauritsen, Andreas Nibe og Elias Olafsson af sted på lejeaftaler som en del af deres transferplaner for den kommende sæson.

Mest kendt af de fire er målmanden Elias Olafsson, som var fast mand mellem stolperne – lige indtil den nu tidligere Midtjylland-træner Albert Capellas’ satte ham på bænken.

Også under Thomas Thomasberg har der været langt til spilminutter. Derfor har han også tidligere givet udtryk for, at han gerne så sig selv blive udlejet.

Udstillingsvindue til millioner

Fra FC Midtjylland til CD Mafra på leje har tidligere ikke været nogen dårlig forretning for Svend Graversen og Claus Steinlein – tværtimod.

Smag bare på 93 millioner og 20 procent i videresalgsklausul, som var det midtjyderne fik for salget af Ousmane Diomande til den portugisiske storklub Sporting.

Direktør Claus Steinlein og sportsdirektør Svend Graversen har haft stor succes med at sende spillere på leje til partnerklubben. Foto: Ernst van Norde

Diomande havde aldrig været i kamp for FCM, men under udlejningen til Mafra i den næstbedste række i Portugal imponerede han så meget, at flere storklubber var efter ham, hvilket udløste den vanvittige sum.

En sum, som de nok gerne vil ramme igen på ledelsesgangene i det midtjyske.

Og nu er der formentlig snart fire muligheder for det.

Tre u-spillere

Pontus Andy Texel fik officiel Superliga-debut mod OB 2. juni, hvor han spillede de sidste 25 minutter. Han er mest kendt for sin tid som anfører på U19-mandskabet, der blandt andet vandt det danske mesterskab.

Midtbanespilleren Andreas Nibe har endnu til gode at få minutter for ulvenes førstehold og var senest udlejet til Næstved. Nu tager han angiveligt endnu en udleje.

Heller ikke 18-årige Mads Lauritsen har fået debut endnu.