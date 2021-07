Fem dage var alt: Vigtig beslutning i FC Midtjylland

FC Midtjyllands stjerne-keeper Jonas Lössl er tilbage i træning efter en ultrakort ferie og klar til sæsonstart. Dermed undgår sølvvinderne at indlede sæsonen med deres tredjemålmand

FC Midtjylland har fået et kæmpeboost op mod sæsonstart.

EM-målmanden Jonas Lössl returnerede tirsdag til træning med ulvene efter bare fem dages pause efter slutrunden.

Det betyder, at FC Midtjylland ikke bliver tvunget til at indlede sæsonen med sin tredjekeeper i mål.

Den talentfulde islandske målmand Elías Ólafsson, 21 år, trækkes med skadesproblemer og missede ulvenes sidste testkamp før sæsonstarten, hvor målet blev vogtet af Jared Thompson - en spiller på prøvetræning.

FC Midtjylland har efter sidste sæson solgt Jesper Hansen til AGF.

Jonas Lössl, der har overtaget Hansens rygnummer 1, stod ellers til at holde sommerferie efter Danmarks exit fra EM.

I modsætning til markspillerne i EM-truppen var FC Midtjylland-keeperen imidlertid ikke blevet benyttet under EM.

Lössl kom aldrig i kamp under EM, fordi Kasper Schmeichel var det klare førstevalg. Foto: Lars Poulsen

Kasper Schmeichel tog samtlige minutter mellem stængerne under slutrunden, hvilket betyder, at Jonas Lössl ikke er blevet videre belastet ud over de daglige træningspas undervejs.

En lukrativ reservetjans der udløste mere end to mio kr. for Jonas Lössl.

Spillere i Superligaen har krav på to ugers sammenhængende ferie i sommerperioden, men den ret har Jonas Lössl altså valgt at se stort på.

Hans retur lige før sæsonstart er vigtig for FC Midtjylland.

Ulvene åbner sæsonen fredag hjemme mod OB, og allerede i starten af næste uge skal drømmen om Champions League forfølges mod Celtic. Første kamp på Parkhead.

Ulvenes anden EM-spiller, Jens-Lys Cajuste, er vendt tilbage til Ikast tirsdag.

Jens-Lys Cajuste er også tilbage i Ikast. Foto: Jens Dresling

Sverige gad ikke at være med i EM lige så længe som Danmark, så Cajuste har fået afviklet sine 14 dages ferie.

Den franske klub Rennes har budt stort på Cajuste inden for den seneste uge, men FC Midtjylland har afvist buddet på 75 mio. kr. og vil have mere end 100 mio. kr. for sin EM-spiller.

Til gengæld er Frank Onyeka fortsat ikke dukket op.

Hans fremtid er endnu ikke officielt på plads, men det ligger fast, at han har spillet sin sidste kamp i FC Midtjylland, og det er et spørgsmål om tid, før overgangen til Brentford bliver officiel.