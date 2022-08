Fem problemer som Capellas skal løse... hurtigt

FC Midtjyllands ringe sæsonstart fik klubben til at speede trænerjagten op, så Albert Capellas allerede mandag står i spidsen mod Brøndby. Og der er behov for øjeblikkelig forbedring

Albert Capellas overtager et FC Midtjylland-mandskab, der historisk set skal 13 år tilbage for at have oplevet en ringere sæsonstart.

Værst af alt er, at nedturen ikke er et udslag af tilfældigheder. Holdet har mistet mange af de dyder, der har kendetegnet klubben gennem de gyldne år.

Ekstra Bladet lister her fem nøgle punkter, som Albert Capellas bliver nødt til at forholde sig til... hurtigt.

Det defensive kollaps

Det har bestemt ikke været lige koordineret, det som FC Midtjyllands bagkæde har leveret denne sæson. Foto: Jens Dresling

Forsvar vinder mesterskaber. FC Midtjylland har haft en defensiv stabilitet gennem de bedste sæsoner, som har været helt i top i Superliga-regi. Siden den første sæson, der gav guld, har FC Midtjylland i snit lukket et mål ind pr. kamp. De bedste sæsoner et godt stykke under.

Denne sæson... 25 mål indkasseret i ti kampe. Okay, ni af dem i Champions League-kval, men det giver stadig 16 i seks Superliga-kampe. Og både AC Horsens og Lyngby har basket tre kasser ind bag Elias Olafsson.

Det er en katastrofe. Tre-mands forsvaret blev skrottet mod AGF, og det gav en knapt så hektisk kamp, men stadig røg der to mål ind.

Den rokade var en forsmag på, hvad Albert Capellas skal arbejde videre med. Fire mand bagude. Og det skal rettes op hurtigt.

Giftfri dødbolde

Albert Capella skal løse midtjydernes problemer på dødbolde. Foto: Ernst van Norde

Husker du kampen FC Midtjylland spillede på Brøndby Stadion i foråret 2015, hvor det store tema var et forkert dømt hjørnespark til ulvene.

Målet fra Martin Pusic på hjørnesparket blev vigtigt i jagten på guldet, og gennem en årrække har netop skarpheden på dødbold været et særkende for FC Midtjylland.

Det er totalt forsvundet. Mod AGF havde ulvene 13 totalt ufarlige hjørnespark, og gæsterne åbnede scoringen på et præcist eksekveret frispark.

- Daniel Agger har lært mig, at når bolden ligger død, så er det vigtigt at være i live, sagde Albert Capellas i forbindelse med præsentationen.

Erobringer giver lette mål

Der skal mere intensitet ind i FCM. Foto: Ernst van Norde

Det er en tommelfingerregel i moderne fodbold, at mål scores ofte efter meget kort boldbesiddelse.

FC Midtjylland har imidlertid trukket sig længere og længere tilbage, når de har mistet bolden. I stedet for hidsig boldjagt og power, som et særkende, så har fokus været på at komme tilbage og sikre defensiven.

Det har kostet mange bolderobringer og dermed de lette mål, hvor modstanderen er ude af balance.

Et af problemerne er, at spillertyperne ikke passer til genpres. Kantspillere som Dreyer og Sisto er skåret til at gå aggressivt på modstanderen, mens Evander og Raphael Onyedika er en helt anden type.

Det giver et halvhjertet pres, og modstanderen har ret let ved at spille sig ud af det.

De strandede talenter

Der skal siges pænt goddag til både de etablerede stjerner samt talenterne. Foto: Ernst van Norde

To overskrifter der fylder alt i FC Midtjylland disse år er 'top 50 i Europa' og 'titler.'

FC Midtjylland er blevet en klub hvor omdrejningspunktet er sejre. Se bare på sommerens sølvmedaljer, som publikum knapt ænsede, da de blev delt ud på sidste spilledag.

Det betyder også at klubben befinder sig i et dysfunktionelt forhold til det højt besungne akademi.

Det er umuligt at se en vej ind til holdet for Victor Lind, Victor Bak, Valdemar Andreasen... Da Raphael Onyedika vendte retur sidste sommer var det ikke planen, at han skulle spille.

Han tog bare sin chance. På samme måde med Oliver Sørensen lige nu.

Det virker bare tilfældigt og ikke en del af en målrettet plan, og realiteterne nu er, at FC Midtjyllands talenter lidt for ofte først lykkes efter de har forladt klubben.

Balancen på holdet

Der er nok at rette op på i FCM. Både for Evander og Capellas. Foto: Lars Poulsen

De elendige dødbolde, det dårlige genpres og den skrøbelige defensiv kan kredses ind til et mismatch centralt på banen.

Ulvene står med en kvartet af centerforsvarere, der alle mangler lidt fart og er oppe i årene. Henrik Dalsgaard og Erik Sviatchenko er begge over 30 år.

Ideelt set skulle der mindst være én centerforsvarer af yngre dato. Problemet er blevet adresseret ved at bruge Paulinhos fart i tremands-forsvaret.

Samtidig har det givet nogle problemer, når Raphael Onyedika og Evander heller ikke har den store speed - defensivt.

De problemer forsøger man nu at adressere ved at fjerne en centerforsvarer, så der kommer en ekstra mand til midtbanen.

Det er imidlertid mange års arbejde med defensiven, der pludselig skal ændres, og der en stejl indlæringskurve er påkrævet for at vende sæsonen.

