Festen blev en kæmpe fuser

FC Midtjylland kunne ikke leve op til ugens to andre store oplevelser - ejerskiftet og sejren i Europa

Der var lige som lagt op til fest og farver i Herning. Med flere end 10.000 på tribunerne skulle sidste skud på ugens tretrins raket være en sejr over Brøndby.

Med Anders Holch Povlsens overtagelse af klubben tirsdag, avancement til play-off runden til Conference League-gruppespillet torsdag, skulle Brøndby blot nedlægges søndag.

Men på en dag, hvor afgående klubejer Matthew Benham blev hyldet før kampen og gjort til æresmedlem i FC Midtjylland, lignede hjemmeholdet et hold, der savnede lederskab på grønsværen.

Lederskab har FCM fået på tribunen, hvor klubbens nye ejer Anders Holch Povlsen fulgte med. Altså når han ikke havde travlt med at studere sin mobiltelefon.

Thomas Thomasberg havde ikke meget at glæde sig over. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

For den intense og kedelige kamp, var heller ikke topunderholdning for den nye klubejer.

Men der var hverken saft, kraft eller for den sags skyld vindermentalitet over det et reservespækket FCM-mandskab leverede på banen.

Med mange skader, karantæner, virker FCM-truppen lidt uhomogen og i ubalance.

Anders Holch Povlsen var på plads til sin første kamp som klubejer i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Anders Holch Povlsen i samtale med Rasmus Ankersen, der tidligere har været formand i FC Midtjylland. Nu er han ude af klubben. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Det var Benhams sidste kamp, så det er virkelig ærgerligt, vi ikke kan fejre det med en sejr.

- Vi sprudler ikke, det blev lidt uforløst. Det her var bestemt ikke vores bedste kamp. En frustrerende følelse at tabe til Brøndby, fordi vi vil spille med helt i toppen af Superligaen, siger Jonas Lössl.

Thomas Thomasberg måtte undvære fire stoppere og allerede efter 20 minutter måtte han udskifte angrebsstjernen Gue-Sung Cho.

- Vi ville gerne have haft Cho, men han mærkede noget i baglåret, så vi måtte udskifte ham.

- Med hensyn til Sverrir Ingason og Henrik Dalsgaard, så er jeg mest optimistisk i forhold til Dalsgaard på torsdag play-off kampen. Det er mere tvivlsomt med Ingason til torsdag.

- Jeg er glad for vores bagkæde lukker godt af. Paulinho spiller normalt back og Oliver Sørensen optræder også længere fremme. De er i lidt uvante positioner.

- Så defensivt var jeg glad for vores præstation, mens vi offensivt havde chancer til at vinde. Derfor kunne sådan en kamp lige så godt være endt 1-0 til os, siger Thomas Thomasberg.

