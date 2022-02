Fik aldrig sin debut: FCM sender dansker til Norge

Forsvarspilleren Søren Reese er fortid i FC Midtjylland.

Det meddeler Superligaens førerhold mandag eftermiddag på sin hjemmeside.

Han skifter til den norske klub FK Haugesund fra den bedste række på en permanent aftale.

- Vi har ledt efter den rigtige løsning til Søren gennem det sidste stykke tid, og den har vi nu fundet med en god aftale med Haugesund. Vi ønsker ham held og lykke videre i karrieren, siger sportschef Svend Graversen.

Trods tre og et halvt år i den midtjyske klub forlader 28-årige Reese FC Midtjylland uden at have fået officiel debut.

I stedet tager han fem lejeophold i sin tid som FCM-spiller med sig i bagagen til Norge.

Reese har to gange været udlejet til AC Horsens, ligesom han har været forbi Esbjerg fB, polske Zaglebie Lubin og senest Sønderjyske.

Han har spillet 115 kampe i Superligaen.