- Fik et godt råd fra Dreyer

Gustav Isaksen brændte banen af mandag aften, da han scorede et verdensklasse hattrick i Midtjyllands 4-0 sejr over Viborg, og Isaksen selv synes bare, det hele er fedt

Tre drømmemål og en 4-0-sejr over ærkerivalerne.

Ja, det var stort set en perfekt præstation for FC Midtjylland og specielt deres unge guldfugl Gustav Isaksen, der viste hvorfor, at Steinlein mener, at han koster mere en 100 millioner.

Og det var da også en glad Gustav Isaksen, der efter kampen bare syntes, det hele var fedt.

- Det var fedt at vinde i dag, og jeg havde ikke regnet med, det ville blive så overbevisende. Præstationen og resultatet var vigtigt i forhold til at vise, vi stadig er med i Superligaen, sagde Gustav Isaksen, der naturligvis også havde optur over sin egen præstation.

- Det var ekstra fedt, at det var mod Viborg. Jeg talte med Anders Dreyer i morges, og han sagde, jeg bare skulle sparke, når jeg kom tæt på feltet. Den blev så sparket ind tre gange, så det var godt med et råd fra Dreyer.

Foto: Lars Poulsen

- Sidst jeg lavede et hattrick var engang, da jeg spillede U19, så det er dejligt også at kunne gøre det i Superligaen, sagde Isaksen til Ekstra Bladet, mens han stod med kampbolden i hånden, som han tog med hjem.

Isaksen scorede sit første mål efter 48. minutter, da han satte en bred inderside på bolden, som strøg op i målhjørnet.

Efter 67. minutter curlede det unge stortalent bolden over i det lange hjørne og blot to minutter senere helflugtede han bolden ned i hjørnet og fuldendte et helt fantastisk hattrick.