Forbandelsen fortsætter: Brænder straffe IGEN

Gustav Isaksen har fået en uheldig start på sæsonen.

Sidste sæsons topscorer brændte nemlig straffespark for anden runde i streg, da FC Midtjylland søndag slog Silkeborg IF med 2-0.

Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Efter opgøret fortalte FCM-cheftræner Thomas Thomasberg, at han havde fundet en anden skytte, hvis holdet havde fået et nyt spark fra pletten i kampen.

- Der var i hvert fald en anden, der skulle have sparket, hvis vi havde fået et til.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi jeg synes, at han leverede godt i kampen.

- I de andre opgør har han skullet kæmpe lidt mere med tingene. I kampen så jeg, at han var undervejs og farlig, selvom han ikke fik scoret, og det var et skridt fremad.

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at han har brændt to runder i streg, men så er det jo rigtig positivt, at man stadig kan vinde kampene, lyder det fra FCM-cheftræneren.

Påvirket af rygter

I onsdags var midtjyderne i aktion mod Progres Niederkorn fra Luxembourg, og efterfølgende fortalte Isaksen, at han har været påvirket af, at han er rygtet til en række storklubber i Europa.

Thomasberg forstår godt, at Isaksen er ramt af det, og han har derfor taget en dialog med den normalt målfarlige offensivspiller.

- Det er en del af gamet. I mange år har man været bevidst om, at man skal spille syv-otte turneringskampe plus potentielt seks europæiske kampe, før transfervinduet lukker.

- Det er mange gange, at man skal forholde sig til spørgsmålene om eventuelt at skulle væk, så jeg forstår godt, at det påvirker ham.

- Vi skal få det til at påvirke mindst muligt, og der er han selvfølgelig selv nøglen, men vi snakker selvfølgelig med ham om det. Det er dog ikke noget, som man skal snakke alt for meget om, fordi der kan også komme for meget fokus på det.

- Han skal i princippet bare præstere og gøre det bedst muligt, så længe han er her, siger cheftræneren.

Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Frustration i Silkeborg

Trods det brændte straffespark var FCM dominerende i det meste af kampen, og efter opgøret var Silkeborg-backen Oliver Sonne derfor frustreret.

- Kampen var tung at komme igennem. På mange parametre var de bare bedre end os, må jeg erkende.

- De så skarpe ud, og vi så mindre skarpe ud. Vi havde ikke det energiniveau, som vi skal have.

- Jeg synes, at der manglede noget ild i øjnene. Vi skal kigge nøgternt på det her for at finde ud af, hvad vi kan gøre i de næste par kampe, siger Oliver Sonne.

I næste runde skal FCM møde Lyngby på udebane, mens Silkeborg skal i aktion mod Vejle Boldklub på Jysk Park.