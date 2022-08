Forfærdelig FCM-aften giver én stor bekymring

Henrik Jensen ser ud til at have fået styr på den midtjyske offensiv, som i øjeblikket sprudler i Superliga-regi - men på én post må midtjyderne have store bekymringer

Den midtjyske offensiv kører på højtryk, hvor der i de seneste to kampe er blevet scoret hele otte mål.

I den anden ende må det dog give nervøse trækninger hver gang Ulvenes islandske målmand er i aktion.

Fredag aftens sene Superliga-kamp ændrede ikke på det billede, som Elias Olafsson har givet i løbet af sæsonen, hvor han med aftenens kamp inklusive har lukket hele otte mål ind i fire Superliga kampe.

Den 22-årige islænding gjorde ikke sit ry bedre i aftenens kamp på Lyngby Stadion.

FCM målmand Olafsson leverede flere tvivlsomme aktioner. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Han var godt nok uden chance på to ud af tre Lyngby mål, men han leverede flere gange tvivlsomme aktioner, som et dygtigere hold havde udnyttet.

Indlæg virker til at være islændingens svageste side. Flere gange fejlbedømte han høje indlæg og hoppede efter bolde, som han tydeligvis aldrig ville komme i nærheden af.

I en usikker anden halvleg fra FC Midtjyllands side fejlbedømte islændingen ligeledes en dyb bold på kanten af feltet, og han måtte hårdt presset af en Lyngby-spiller sparke bolden ud i ingenmandsland.

Svag FCM-defensiv

Den midtjyske defensiv fremstod svagere og svagere efterhånden som kampen skred frem, men om det er på grund af manglende tillid til deres bageste mand må stå hen i det uvisse.

For et hold, som gerne vil være mestre, så virker det utilstrækkeligt kun at kunne levere en god defensiv indsats i 40 minutter, men der skal samtidigt gives kredit til Lyngby for ikke at give op og fortsætte med at spille fodbold.

Først manglende opdækning ved Emil Nielsens fremragende hovedstød, senere et klodset begået straffespark og til sidst en totalt fri Lyngby udligning gav et billede af en FCM-defensiv, som i øjeblikket famler i blinde, når det gælder om at få lukket kampene ned.

Midtugens europæiske afklapsning hjælper heller ikke på billedet af en famlende midtjysk defensiv, og midtjyderne skal måske prise sig lykkelige for at aftenens kamp kun varede 90 minutter.

Magnusson fuldendte Lyngbys comeback. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Kongeblå comeback

Det lå ellers ikke i kortene, at Lyngby skulle levere hvad der ligner en kandidat til at blive sæsonens vildeste comeback, men efterhånden som kampen skred frem, så krakelerede midtjydernes flotte spil.

Anført af en fremragende Henrik Dalsgaard blev første halvleg en midtjysk magtdemonstration.

0-3 stod der på tavlen, da uret havde rundet 32 spillede minutter, men for midtjydernes vedkommende virkede det også til at være en sovepude.

Med et fremragende mål i de døende minutter af første halvleg lagde Lyngby grundstenen til et fremragende comeback, som blev fuldendt af islandske Magnusson.

FC Midtjyllands defensive identitet er stadig gemt langt væk, og det virker tvivlsomt, om den bliver fundet med Olaf Eliasson mellem stængerne.