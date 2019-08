Forlader FCM: Anfører klar for ny klub

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland

Tidligere på sommeren kom det frem, at FC Midtjylland arbejder på at sende anfører Jakob Poulsen videre.

Nu melder klubben, at han har skrevet under på en kontrakt med en ny klub, der offentliggøres i den kommende uge efter lægetjek.

- Jeg har jagtet et eventyr som punktum på min karriere, og det får jeg. Det bliver en kæmpe oplevelse for hele vores familie, og jeg glæder mig helt vildt, siger Jakob Poulsen.

Dermed antyder han også, at han ikke skifter til en anden Superliga-klub, men skifter til en klub ude i den store verden.

Her har Poulsen tidligere spillet for hollandske Heerenveen og franske Monaco, men det bliver formentlig mere eksotisk denne gang.

Ekstra Bladet har tidligere på ugen beskrevet, hvordan Jakob Poulsen har håndslag fra en klub i Melbourne om en aftale, men her manglede endnu noget papirarbejde før overgangen var på plads, og det er den formentlig kommet nu.

Der er to klubber på topniveau i Melbourne, den ene er Melbourne FC, hvor tidligere landsholdskeeper Thomas Sørensen sluttede karrieren. Den anden er Melbourne Victory.

Poulsen fremhæver naturligt nok titlerne som højdepunkterne i FCM-tiden.

- Da jeg returnerede til FC Midtjylland i 2014, var vi begge titelløse, og nu står der to DM-titler og en pokaltitel på vores cv. Det har været fantastisk både for klubben og jeg, og man må sige, at FC Midtjylland og jeg har været noget nær det perfekte match, siger Poulsen, der afslører, at han valgte et nyt fodboldeventyr i stedet for at blive fodboldekspert på tv, hvor han ellers allerede havde fået de første følere.

Jakob Poulsen nåede 286 kampe for FC Midtjylland med 48 scoringer og 80 assists til følge. Klubben tager afsked med Jakob Poulsen i forbindelse med søndagens hjemmekamp mod Brøndby, og han får pæne ord med på vejen.

- Det er et kæmpe ikon, som forlader os. En meget stor spiller, og et meget stort menneske, siger direktør Claus Steinlein.

- Jakob har haft enorm betydning for FC Midtjylland både på og uden for banen, og han bliver aldrig glemt. Vi ønsker alt det bedste for ham og familien i fremtiden, og vi håber på, at vi engang kan sige velkommen tilbage til både Jakob og hans familie, siger Steinlein.

Undervejs i farvel-artiklen får Jakob Poulsen også lige afsløret tidligere interesse fra en anden Superliga-klub.

- Det kan da godt være, jeg har haft muligheden for at skifte til en af de andre store klubber i Danmark undervejs …, men det var nu aldrig et tema. Jeg fulgte min mavefornemmelse og takkede pænt nej tak, siger Poulsen uden at nævne klubnavne.

Udover ophold i Frankrig og Holland har Jakob Poulsen også spillet i AGF og i Esbjerg, hvor Superliga-karrieren blev indledt i 2002. Mellem 2009 og 2015 blev det også til 35 A-landskampe for Poulsen, der huskes for 1-0-matchvinder-målet mod Sverige i oktober 2009, der sendte Danmark til VM 2010.

