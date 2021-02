Forlader Superligaens vildeste arbejdsrum

Efter 17 års ihærdigt arbejde som holdleder for FC Midtjylland trak Simon Kjærs far, Jørn, stikket i forbindelse med kampen mod AC Horsens

IKAST (Ekstra Bladet): - Jørn Kjær, You’ll Never Walk Alone.

Med de ord sagde FC Midtjylland søndag farvel til en klublegende. ’Kjær’ stod mellem direktør Claus Steinlein og sportschef Svend Graversen. Iført de klassiske shorts og med tårerne rullende ned ad kinderne.

Selv modstanderne fra AC Horsens havde smidt en buket i favnen af Jørn Kjær, som altid har boet i Lund lige uden for Horsens. For halvandet år siden dukkede drømmehuset op i området omkring Lunden i Horsens. Så Kjær og hustru Lotte rykkede fra Lund til Lunden.

Siden 2004 har Jørn Kjær regeret i gangene omkring omklædningsrummene i Ikast.

- Jens Ørgaard (tidl. sportsdirektør, red.) sagde til mig, at jeg skulle holde mig klar, for en dag ville de få brug for mig, fortæller Jørn Kjær, der har en fortid som spiller i Herning Fremad med eksempelvis FCM-legenden Ove Pedersen og direktøren i Messecenter Herning, Georg Sørensen.

Som en anden kok, der troligt slider over gryderne dag efter dag, har holdleder Kjær siden 2004 stået over sine vaskemaskiner og tørretumblere.

Kongen af vaskerummet igennem mere end 15 år. Foto: Ernst van Norde

Altid i bevægelse. Altid med en opgave mere på programmet.

Nye fodboldstøvler skal bestilles. Der skal trykkes numre og navne. Brystreklamer på trøjerne skal tilpasses.

Men aldrig mere optaget, end der altid kan findes plads til: ’Der er lidt kaffe på kanden.’

Jørn Kjær er far til hele Danmarks Kjær, landsholdets anfører Simon Kjær. Det er man slet ikke i tvivl om, når man træder ind på Jørn Kjærs enemærker i Ikast.

Dybest set er det et tørrerum, men at bruge det udtryk om rummet vil svare til at beskrive Lionel Messi som ’en fodboldspiller.’ På døren hænger et kolossalt Liverpool-logo, og når man træder ind, er det som at træde ind i en fodboldurskov, hvor trøjerne hænger som lianer.

I forbindelse med kampene mod Liverpool fik Jørn Kjær en spillertrøje fyldt med autografer. Også Jürgen Klopp satte sin signatur på en trøje... den trøje er hjemme i Horsens. Foto: Ernst van Norde

Jørn Kjær flytter lige Simon Kjærs Milan-trøje hen på en mere fremtrædende plads, retter lidt på Steven Gerrards engelske landsholdstrøje, hvor der stadig er græs på skulderen fra landskampen, hvor sønnike byttede sig til den.

Kunne Jørn Kjær koge følelsen ind og komprimere den i en form, så den kunne sælges, ville han blive rig. Fodboldens sjæl, kærligheden til spillet er her.

- Med mindre, at du er Manchester United-fan, ler Jørn Kjær som er passioneret Liverpool-fan, og de rødes trøjer hænger overalt.

Gennem 17 år har han slidt og slæbt i FC Midtjylland. Og i efteråret blev ulvene trukket mod netop Liverpool i Champions League. En overvældende oplevelse for Jørn Kjær, der var dybt rørt, da kampen på Anfield blev spillet. På tv-billederne inden kampen kunne Jørn Kjær ses i de klassiske shorts, som han altid går i, mens han sugede indtryk til sig.

En special-fremstillet trøje med Jørn Kjær selv markerer CL-kampen på Anfield. Foto: Ernst van Norde

Champions League blev samtidig anledningen til at trække stikket.

- Sammenlignet med hverdagen kan det bare ganges med to eller tre. Det var hårdt, siger Jørn Kjær som pligtopfyldende kørte til Ikast efter pokalkampen i Odense sidste uge og fik ordnet det pladdervåde, mudrede tøj. Uret havde passeret tre, da det blev sengetid.

- Vi var samlet hen over julen.Vores datter Alberte, hendes kæreste og deres barn. Simon, Elina og børnebørnene havde en uge sammen med os, og det gik op for mig, at kroppen var træt. Det var tidspunktet at stoppe, siger Jørn Kjær, som fylder 60 år til maj, og som nu vil finde et mindre belastende job.

- Men det kan jo være, at Liverpool har brug for en holdleder, smiler han.

- FCK over FC Midtjylland

Millimeter-afgørelse i mestrenes gyser