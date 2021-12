Forlænger med angrebskomet

FC Midtjylland ruster sig til fremtiden og har fået papir på et af dansk fodbolds største angrebstalenter helt frem til 31. december 2026.

Fem dage før juleaften gav Superligaens førerhold sine tilhængere en tidlig julegave i form af nyheden om Vicotr Linds kontraktforlængelse.

Den 18-årige angriber har stadig alderen til at spille ungdomsfodbold, men har i løbet af den seneste halvsæson vist, at han er klar til at kæmpe med de voksne om spilletiden.

Victor Lind fik spilletid i 26 kampe i løbet af efteråret og nåede at lave en håndfuld scoringer. Det er nu blevet belønnet med en ny femårig kontrakt.

- Det er jo en fantastisk historie, når en ung spiller brager ind på førsteholdet med mål, passion og en fantastisk arbejdsindsats. Det har Lind gjort, og det har været en fornøjelse at se.

'Der venter ham en stor fremtid'

- Han er en ydmyg og hårdtarbejdende ung mand, som har været vigtig for os i det her efterår, og vi er rigtigt glade for at have at have forlænget aftalen med ham, siger sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Victor Lind har primært været indskifter i sit første halve år som senior. Næste skridt bliver at tilkæmpe sig en plads i startopstillingen på Bo Henriksens mandskab.

- Der er ingen tvivl om, at der venter ham en stor fremtid i FCM, og han har også potentialet til at komme til udlandet engang, siger Svend Graversen, mens Victor Lind glæder sig over den plan, der er blevet lagt for ham i det midjtyske:

- Jeg kan ikke se nogen grund til ikke at skrive under på en ny kontrakt. Det er et fedt sted at være, og jeg glæder mig til at fortsætte her i klubben.

Victor Lind kunne for en uge siden fejre FC Midtjyllands avancementet i pokalturnering. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Victor Lind scorede i sidste sæson 21 mål i U19-ligaen, og det var en spiller, som den nye træner Bo Henriksen hurtigt gav chancen.

Lind fik debut i Champions League-kvalifikationskampen mod Celtic tilbage i juli og har siden været fast del af kamptruppen.

- Jeg havde regnet med at skulle spille U19 i det her efterår, hvor jeg selvfølgelig havde drømt om at komme ind og få debut og et par kampe på førsteholdet.

- Men så skete der noget vildt til den kamp mod Celtic, hvor det hele startede. Det har været sindssygt fedt at være en del af holdet og få så meget spilletid, siger Victor Lind.

Den 18-årige angriber, som startede på FC Midtjyllands akademi tilbage i 2018, har spillet 29 landskampe for diverse ungdomslandshold.

Han er for tiden en del af det meget stærke U19-landshold og blev dansk matchvinder, da Portugal blev besejret 1-0 midt i november.

Victor Lind lavede en klasse-kasse tilbage i efteråret. Gense det flotte mål her.

