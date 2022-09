Fortryder bittert brud med hjerteklubben

For en uge siden var Jonas Lössl pakket ned og på vej væk fra FCM. Søndag aften var han tilbage som førstevalg.

Formsvage Elias Olafsson sendt ud på bænken til en tænkepause.

Tingene kan gå hurtigt i fodbold.

For Lössl blev comebacket et mareridt grundet det megadrop, der sendte AaB på sejrskurs.

- Jeg vælger at fokusere på mange af de gode elementer, der var i kampen. Der var rigtig mange.

- Men der ikke noget at gøre. Jeg spiller en dårlig kamp, fordi jeg lavede en fejl, som kostede et mål. Sådan er det, erkendte den tidligere landsholdskeeper.

Cheftræner Albert Capellas forklarede sin beslutning om at bænke Elias Olafsson med, at han ønskede en målmand, der var bedre i spillet med fødderne.

Dermed ser det også ud til, at Lössl er førstevalget resten af efteråret, selv om Albert Capellas hårdnakket afviser, at det bliver sådan.

Comebacket kommer efter et meget følelsesladet interview fra Lössl i starten af året, hvor han reelt afskrev muligheden for at fortsætte i klubben.

- Du læser selvfølgelig mellem linjerne i interviewet, og du kan godt mærke, at jeg var rigtig frustreret over, at jeg skulle til at væk igen. Det var selvfølgelig ikke det, som jeg håbede på, sagde Jonas Lössl til Ekstra Bladet, da han blev mindet om sine ord.

- Der har været et kæmpedrama oppe at køre efter et interview med en dårlig overskrift. Jeg har snakket med Bo (Henriksen, red.) flere gange i foråret. Jeg har snakket med Svend (Graversen, red.).

- Erik (Sviatchenko, red.) er en af mine tætteste venner. Jeg har snakket rigtig meget med ham.

- Så jeg har ikke følt at jeg har været så langt væk, og dialogen har egentlig været god hele vejen. Selvfølgelig var jeg da frustreret og vildt ærgerlig over, at det gik, som det gjorde.

- At det så fik den klang, som det gjorde i pressen, det må jeg jo tage ved lære af, sagde han.