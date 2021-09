Fortsat lang vej til FCK

FC Midtjylland og FC København blev begge snydt af Brøndby i mesterskabskampen i fjor, men denne sæson er der igen dækket op til en guldduel mellem de to lokomotiver i dansk fodbold de seneste syv år.

FCM og FCK har begge tre mesterskaber i den periode, og samtidig ser det ud til, at midtjyderne langt om længe har knækket koden til at komme i de europæiske gruppespil også.

Først med Champions League-gruppespillet sidste sæson og Europa League-gruppespillet i denne sæson. FC København må ’lade sig nøje’ med Conference League-gruppespillet i år.

FCM sikrede sig allerede et europæisk gruppespil, da Celtic blev slået ud af Champions League-kvalifikationen. Foto: Russel Cheyne/Ritzau Scanpix

Alligevel mener den ellers normalt så rapkæftede FCM-direktør, Claus Steinlein, at FC Midtjylland har lang vej op til FC København – altså hvis man udelukkende kigger på økonomi.

- Jeg vil tro, at FC København stadig har dobbelt så stort et spillerbudget, som vi har. De har nogle lønmæssige muskler at spille med, som vi ikke kan matche. Det så vi bl.a., da Pione Sisto ville retur til Superligaen. Der kunne vi ikke være med på FCK’s lønpakke, men Pione havde heldigvis andet end penge i tankerne, siger Claus Steinlein med et drilsk smil.

Blå bog: Navn: Claus Steinlein Født: 12. januar 1972 (49 år) på Bornholm Aktiv fodboldspiller: Fra 1991-1998 i AaB, AGF og Ikast FS. Han nåede flere end 200 kampe i 1. division og Superligaen. Roller i FCM: 2000-2002: Sportslig koordinator 2003-2011: Akademidirektør 2012-2014: Ordførende direktør 2014-2017: Sportsdirektør 2017-?: CEO, administrerende direktør

Claus Steinlein fortæller, at FC Midtjylland opererer med et spillerbudget på godt og vel 100 mio. kr.

Det er nok til at nærme sig de københavnske rivaler, der har lidt et knæk under corona-krisen.

- Jeg vil medgive, at vi er kommet noget tættere på dem inden for de seneste tre år, hvor vi har haft store spillersalg og slået døren ind til først Champions League og så Europa League. I samme periode har FCK’s forretningsstruktur med bl.a. Lalandia haft det hårdt under corona, siger Claus Steinlein og fortsætter.

- Min klare fornemmelse er, at FCK også trykker på speederen igen. Så jeg vil ikke sige, at vi har lavet et direkte attentat på FCK’s position i dansk fodbold. Det er i øvrigt heller ikke sådan, vi måler tingene i Midtjylland. FCK har været en inspiration, men vi gør tingene på vidt forskellige måder.

FCM-direktøren har planen klar. Ulvene skal vokse via de europæiske millioner, som FCK længe har haft fingrene i. Foto: Ernst van Norde

Et af de områder, hvor FC Midtjylland satser benhårdt på at gå FCK i bedene, er satsningen på at spille kontinuerligt i de europæiske gruppespil og derved få en ordentlig indsprøjtning af UEFA-schweizerfranc - direkte ind på bankbogen.

- Her har FCK den velfortjente fordel, at de har præsteret fantastisk i Europa gennem så lang en periode, at de for eksempel er seedet først i Conference League. Jeg mener kun, der er tre hold (Roma, Tottenham og Basel, red.), der er seedet højere i hele turneringen.

- Det giver dem en positiv spiral, hvor de får en noget nemmere Europa-vej end os. Men det arbejder vi på, og selv om vi blev seedet fire i vores gruppe i Europa League, så satser vi benhårdt på at gå videre og skrabe endnu flere point sammen.

- På den måde kan vi forhåbentlig nærme os FCK endnu mere i fremtiden, lyder det fra Claus Steinlein.

Fortsat lang vej til FCK

