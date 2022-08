Fridag afslører slutspil om FCM-profil

Club Brugge klar med 65 mio. kr. for Raphael Onyedika, der har fået grønt lys til at rejse til Belgien

Raphael Onyedika kommer ikke til at tørne ud for Albert Capellas.

FC Midtjyllands nigerianske midtbanespiller er nu så tæt på et klubskifte, at han trækkes ud af ulvenes træning.

Det sker samtidig med, at Albert Capellas intensiverer forberedelserne til mandagskampen mod Brøndby.

Efter en lang flirt med AC Milan strandede den affære først på ugen, fordi italienerne ikke vil gå højere end 50 mio. kr.

Det har fået Club Brugge til at kapre overgangen, og belgierne meldes parat til at lægge op mod 65 mio. kr.

Det betyder, at pengene nu er blevet så store, at FC Midtjylland ikke vil risikere noget.

Raphael Onyedika er trukket ud af træningen, og alt tyder på, at han allerede er undervejs til sin fremtidige arbejdsgiver.

Club Brugge har flirtet med den langt dyrere Sander Berge fra Sheffield United, men på det seneste har de zoomet ind på Onyedika.

Set i lyset af den brede interesse for Raphael Onyedika vil det være naivt at tro, at der ikke er plads til flere forviklinger.

Men lige nu peger pilen mod Belgien.

