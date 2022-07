Fyret Bo Henriksen: Jeg er uenig i beslutningen

Det har ikke været godt nok, hvad Bo Henriksen har udrettet i sin tid som FC Midtjylland-træner.

Det lagde den sportslige ledelse ikke skjul på, da man torsdag middag holdt pressemøde i Herning.

Derfor er Henriksen fortid i klubben.

En beslutning, han ikke er enig i.

- Jeg havde håbet, at jeg havde fået lidt mere tid til at sætte mit præg på holdet, og jeg havde set frem til at udvikle spillet de kommende måneder – og samtidig fortsat skabe resultater i alle turneringer, siger han til klubbens hjemmeside.

- Men jeg anerkender, at det er klubbens ret – og pligt – at sætte sit eget hold. Som træner er man altid til debat, og i mit tilfælde har FC Midtjylland nu truffet den beslutning, at jeg ikke kan bringe holdet videre.

- Det er jeg uenig i, men det er et vilkår, at man kan blive afskediget, når man er cheftræner i en stor klub.

Bo Henriksen fik godt et år på posten og sikrede holdet to europæiske gruppespil i den tid samt et sæt sølvmedaljer i Superligaen.

