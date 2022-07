Fyret i lufthavnen: Sådan fik Bo beskeden

Allerede efter ydmygelsen mod Silkeborg søndag skrev Ekstra Bladet, at Bo Henriksen lignede en fritgående ulv, der havde forvildet sig ind på en landmands mark i Ulfborg og kiggede ind i geværløbet.

Onsdag aften trykkede Claus Steinlein og Svend Graversen på aftrækkeren.

FC Midtjylland var netop landet i Billund Lufthavn efter avancementet mod AEK Larnaca i Cypern aftenen forinden.

Svend Graversen og Claus Steinlein var enige om, at Bo Henriksen ikke er manden, der spillemæssigt kan føre FCM videre. Foto: Ernst van Norde

I Billund Lufthavn havde FC Midtjyllands ledelse booket et mødelokale, og det var her, Bo Henriksen fik beskeden om, at han ikke længere skulle stå i spidsen for vicemestrene.

- Det var vigtigt for os at give Bo beskeden så hurtigt som muligt, efter vi var på dansk jord. Det var det mest fair over for ham, når beslutningen var truffet.

Annonce:

- Så kunne Bo komme hjem og få kærlighed fra familien, og når det kun var Svend og jeg, der kendte til beslutningen, så var der heller ingen risiko for at læse om det i Ekstra Bladet først, lød det fra Claus Steinlein torsdag eftermiddag.

- Hvordan tog Bo beskeden?

- Han var ikke enig, men Bo tog det rigtig pænt. Jeg vil gerne understrege, at jeg har kæmpe sympati for Bo som menneske, og jeg vil også gerne sige, at han 100 procent har rykket FCM i den rigtige retning, siden han blev ansat, sagde Claus Steinlein.

Claus Steinlein er nu på jagt efter en ny træner, der kan føre FCM i den rigtige retning. Foto: Ernst van Norde

FC Midtjyllands bestyrelse holdt allerede skæbnemødet på Cypern, som Ekstra Bladet kunne fortælle.

Her blev det besluttet, at Bo Henriksen ikke var den rette mand uanset resultatet mod Larnaca.

- Vi kunne have vundet 5-0 og blæst Larnaca fra banen. Det havde ikke ændret noget. Det er ikke en beslutning, vi har truffet hen over natten, og selv om timingen aldrig er god i sådanne tilfælde, så var det bedst nu, da vi netop havde opfyldt vores mål om et europæisk gruppespil, lød det fra sportschef Svend Graversen.

- Hvordan var flyveturen hjem fra Cypern velvidende, at I skulle hjem og fyre jeres cheftræner?

Annonce:

- Det var ubehageligt. Men vi ville heller ikke sidde og gøre det i flyveren hjem. Så ud af en række dårlige tidspunkter, føler vi, at vi valgte det bedste, siger Svend Graversen.

Ekstra Bladet kunne torsdag afsløre, at Bo Henriksen var færdig i Midtjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Årsagen til, at Bo Henriksen har fået en fyreseddel, er ikke udelukkende de pauvre resultater i den igangværende sæson, hvor FCM er haltet i gang.

Det er mere de underliggende parametre, som Smartodds og FC Midtjylland sværger til. For at skrive det på godt dansk, har spillet på banen ikke været godt nok.

- Du kan sagtens have en pointe i, at timingen måske ville have været bedre i sommerpausen. Men vi håbede, at de bagvedliggende tal ville forbedre sig drastisk efter en lang opstart.

- Det har ikke været tilfældet i tilstrækkelig grad, og derfor har vi besluttet, at det ikke skal være Bo Henriksen, der skal tage FC Midtjyllands næste skridt herfra, sagde Svend Graversen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Derfor fyrer de Bo Henriksen nu

Ingen undskyldninger: - Dårligste i min tid

Efter Sisto-ballade: - Vi har gjort alt, hvad vi kan