Gik verden rundt: Nu hånes Superliga-klub

Det skabte overskrifter verden over, da FC Midtjylland meldte ud, at de ville lave drive-in arrangement ude foran stadion, hvor fans i biler kan få lov at overvære holdets kamp mod Horsens 2. pinsedag.

Hos førerholdet i Superligaen er de ikke bange for at vifte med armene med store bevægelser og kalde deres eget initiativ for 'verdenspremiere'.

Problemet er bare, at flere klubber allerede har benyttet sig af drive-in fodbold.

Blandt andet afholdt AGF torsdags et lignende arrangement på Tangkroen i Aarhus, hvor fans på samme måde kunne opleve holdets kamp mod Randers FC.

Men det er ikke kun i Danmark, at folk er hoppet med på idéen om drive-in fodbold. I Tjekkiet kunne Viktoria Plzens fans opleve deres helte i aktion ude foran klubbens stadion, Doosan Arena.

Derfor møder FC Midtjylland stor kritik på det sociale medie Twitter, hvor klubben bliver hånet.

Flere mener nemlig ikke, at Superligaens førerhold kan tillade sig at kalde initiativet for 'verdenspremiere,' når andre klubber allerede har lavet lignende tiltag.

'Verdenspremiere,' skriver formanden for Danske Fodbold Fans, Christian Rothmann, blandt andet på Twitter, mens han samtidig laver en negativladet emoji.

Værre end rotter

I kommentarfeltet til formandens tweet er kritikken af FC Midtjylland endnu værre. Her bliver klubben både sammenlignet med rotter, mens andre langer ud efter den midtjyske klubs strategi på de sociale medier.

'Jeg er mere frastødt over den klub end over rotterne inde i byen, det ryster mig faktisk lidt,' skriver Twitter-profilen KenderDuArne.

Jeg er mere frastødt over den klub end over rotterne inde i byen, det ryster mig faktisk lidt. — KenderDuArne (@HCBrylle) May 31, 2020

Og flere følger trop med spydige kommentarer.

'Deres helt generelle SoMe-strategi er mere tåkrummende pinligt end de værste afsnit af Klovn,' skriver Twitter-brugeren Låseblå.

Blandt fansene på Twitter er begejstringen derfor alt andet end stor over FC Midtjyllands initiativ.

FC Midtjylland har førhen fejret store triumfer på MCH Arena. Mod AC Horsens bliver det dog uden fans inde på selve stadion. I stedet må de nøjes med at være tilstede på marken ude foran. Foto: Anita Graversen

Blot få timer efter det blev meldt ud, at Superligaen kunne begynde igen 28. maj efter coronapandemien, var FC Midtjylland klar med deres verdensomtalte drive-in.

På dette tidspunkt var dette aldrig set før i fodboldens verden, hvorfor klubben fik utrolig meget omtale i en række internationale medier.

Dengang lød klubbens overbevisende kommentar til arrangementet følgende:

- Vi har et erklæret mål om at skabe den bedste stadionoplevelse – det ændrer Corona ikke på – det giver blot nogle andre forudsætninger. Vi er i tæt dialog med både Politiet, Herning Kommune og MCH for at skabe forsvarlige rammer og sikkerhed for alle, udtalte Preben Rokkjær, der er Marketing- og Support Direktør i FC Midtjylland, til klubbens hjemmeside.

Samtidig meddelte klubben, at man ville åbne for 2000 af klubbens 12000 tilgængelige parkeringspladser til opgøret mod AC Horsens. Samtidig ville man sætte storskærme op og holde fast i klubbens ritualer i form af hymnen på stadion samt salg af stadionplatter.

Og dette holder fortsat stik. Derfor kan fans af klubben glæde sig til en noget anderledes stadionoplevelse, end de ellers er vant til. Til gengæld må de i FC Midtjylland indse, at de altså ikke blev den første klub i verden til at vise drive-in fodbold for sine fans.

Faktisk har klubben allerede meldt udsolgt til drive in-arrangementet, og dermed er der lagt i kakkelovnen til en anderledes fodboldfest på den jyske hede mandag aften.

Se også: Zeca roser rival: Han kan blive god for FC Porto

Internationale medier valfarter til Herning

Se også: Hyldet verden over: Nu gentager AGF succesen