Glen joker om karrierestop: - Håber de splitter FCM ad

Søndag tager SønderjyskE imod FC Midtjylland i 3F Superligaen. Kampen bliver Brian Priskes første i spidsen for FC Midtjylland, mens flere SønderjyskE-spillere skal spille imod deres gamle klub for første gang.

Samtidig er det også kampen mellem et tidligere makkerpar i form af Glen Riddersholm og Brian Priske. Riddersholm har haft Priske som assistent i FC Midtjylland, og SønderjyskE-træneren ser frem til mødet med den nye FCM-træner, selvom han gerne havde set, at den midtjyske klub havde ventet med at rokere på trænerposten.

-Vi ved ikke, hvad de kommer med af spillere, skifter de formation og så videre. Det trænerskifte kunne de godt have udsat til på mandag, siger han ifølge fcm.dk.

-Jeg fik jo Priske til at stoppe med at spille fodbold, så han kunne komme til FC Midtjylland som assistent. Det bliver sjovt og spændende, at vi nu møder hinanden som cheftræner for hver sin klub, siger han.

Mads Albæk, Patrick Banggaard og Rilwan Hassan har alle en fortid i FC Midtjylland, og nu kan de se frem til at møde deres gamle arbejdsgiver for første gang. Ifølge Glen Riddersholm bliver det spændende at se, hvordan trioen reagerer på kampen, men han håber, at de kommer til at terrorisere FCM-mandskabet.

-Jeg har jo prøvet det før, men så vidt jeg ved, er det første gang, de tre nævnte spillere skal møde FC Midtjylland, og jeg kan kun gisne om, hvordan de reagerer. Selvfølgelig er der en mental ting i det, men jeg håber, den bliver positiv for os. Det bliver en speciel kamp for Banggaard, Mads og Rilwan, men jeg håber, de går ud og, undskyld sproget, splitter FC Midtjylland ad, siger han.

Kampen mellem SønderjyskE og FC Midtjylland fløjtes i gang søndag kl. 16:00.

