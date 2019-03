Griner af fejl: - For tung i røven

FC Midtjylland hænger på i toppen af Superligaen efter endnu en sejr, hvor den seneste kom på hjemmebane mod Sønderjyske i grundspillets sidste runde. På resultattavlen stod der 2-1 til midtjyderne efter slutfløjt, og det var ikke en sejr, der kom let til dem.



Det fortæller holdets centrale forsvarsspiller Erik Sviatchenko i et interview på FC Midtjyllands officielle hjemmeside.



- Vi spillede ikke en fantastisk kamp, så det blev mere fight og krig. Endnu engang kom vi jo bagud, og jeg var ellers lige ved at have den - desværre var jeg lidt for tung i røven, da jeg sad på græsset, lyder det grinende fra Sviatchenko.



Derudover havde han også nogle pæne ord med på vejen til søndagens modstandere, som han mente udfordrede dem i opgøret.

- Sønderjyske skal også have ros, for de spillede en god kamp, og de har et anderledes udtryk, end vi er vant til. Det blev lidt for hektisk til sidst, men på det tidspunkt havde vi haft chancerne for at lukke kampen, forklarer Sviatchenko.



Det føromtalte Sønderjyske-føringsmål kom efter bare fire minutters spil på baggrund af lidt af et koks mellem forsvar og målmand, men lejede Rafal Kurzawa samt Frank Onyeka fik vendt resultatet til 2-1.



FC Midtjylland går nu ind i slutspillet med ét point op til FC København, der er på førstepladsen.

