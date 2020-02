Hård kritik: - FCM er kunder hos kongefamilien

FC Midtjylland var allerede foran 5-0 mod Jiangsu Suning, så Evanders mål til 6-0 var kun prikken over iet. Men hvilken prik. Brasilianeren spillede et-to med Awer Mabil, og selv om han var omgivet af fire kinesere, chippede han bolden i mål fra 20 meters afstand. Målmanden kunne ikke andet end se til i beundring, mens bolden sejlede over ham i en blød bue.

Evanders mål faldt ét minut før tid i FC Midtjyllands generalprøve, og dermed kunne holdet ikke har fået en bedre optakt til det vigtige forår, der står for døren. Hvor smukt Evanders mål end var, var der også noget uskønt over kampen, mener kilder, som tipsbladet.dk har talt med.





FC Midtjylland på træningslejr i Dubai i 2019. Foto: Lars Poulsen

Den blev spillet på Dubai Club Stadium, som til daglig tilhører Shabab Al Ahli FC. I spidsen for klubben står Dubais hersker, sheik Mohammed, og hans tre sønner Hamdan, Mansour og Ahmed. Dermed, vurderer eksperter, har FC Midtjylland gjort sig til kunder hos kongefamilien.

- Det er svært at se det på andre måder, konstaterer Nicholas McGeehan, som er Human Rights Watch tidligere udsendte i landet, og som i dag arbejder som uafhængig forsker og konsulent på menneskerettighedsområdet.

Martin Hvidt, der er lektor på Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, stemmer i.

- Det er meget klart, at man er kunde ved kongefamilien. I gamle dage tilhørte en stor del af jorden kongefamilien, og det gør den stadigvæk, så der er mange bygninger, som er ejet af kongefamilien. Stadions er det heller ikke private folk, der har bygget. Så der er en ret direkte connection til kongefamilien, siger han.

En del af en virksomheds ansvar

FC Midtjyllands placering af træningslejren og villighed til at benytte faciliteter, som tilhører sheiken og hans familie, vækker undren hos Amnesty International Danmark. Generalsekretær Trine Christensen siger:

- Det ligger i en virksomheds ansvar at gøre sig klart, hvem der er leverandør til de produkter, som man benytter sig af.

- Det er vigtigt at kigge på, hvor man overnatter, men det handler også om, hvad man ellers kommer i kontakt med. Der er det helt oplagt at kigge på de baner, man spiller på: Hvem er leverandør af dem? Hvilke forhold arbejder de mennesker under? Og hvem ejer dem, og hvem kommer man i berøring med og dermed støtter økonomisk?





Fra holdets træningslejr i Dubai. Foto: Lars Poulsen

FC Midtjylland afviste i sidste uge at kommentere kritikken fremsat på tipsbladet.dk angående holdets træningslejr i Dubai. Klubben henviste til direktør Claus Steinleins kommentarer til Herning Folkeblad i december.

- Vi har sikret os, at det hotel, vi bor på, overholder alle internationale regler og konventioner. Det var afgørende for os, og det er vi blevet sikret gennem vores samarbejdspartner, sagde han.

Den forsikring holdt dog ikke, som tipsbladet.dk kunne fortælle. Foruden hotellet spillede holdet altså på et stadion, som hører under kongefamiliens besiddelser. Det illustrerer en væsentlig pointe, mener Nicholas McGeehan.

- Det viser, at der er problemer over alt. Hvor end man er i den region, især i De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af, bliver man konstant trukket ind i alle mulige problemer med menneskerettigheder. Om det er hotel, stadion eller ens modstander, siger han.

Trine Christensen fra Amnesty International ser samme problem: Når man rejser til Dubai eller et af de andre lande, der systematisk undertrykker sin befolkning, kan man ikke undgå at have berøring med overgreb. Så derfor bør man måske overveje at lægge sin træningslejr et andet sted, lydet det fra generalsekretæren.

- Jeg har fuld forståelse for, at man i ledelsen tænker: Hvordan får vi bedst mulige sportslige vilkår? Det er det, ledelsen er til for. Men det er vigtigt at være bevidst om, hvor der ligger en risiko for, at man bidrager til krænkelser af menneskerettighederne. Enten direkte eller indirekte. Det har en sportsklub også ansvar for at gøre, siger hun.

- Det viser jo bare, hvor svært det er at undgå at komme i berøring med de her problematikker, når man vælger at lægge sine træningslejre i Dubai og Emiraterne.

Kritiserer FCM's forbindelse til regime: Har man lyst til det?

Hvis det følgende skete i en Hollywood-film, ville det næppe være troværdigt. Det ville trods alt være for langt ude at opdigte den historie. Men den er mere virkelig end nogen spionfilm.

Prinsesse Latifa fra Dubai forsvandt i 2018. Hun og en veninde kørte over grænsen til Oman, tog jetski ud til en yacht, hvor en tidligere fransk efterretningsofficer ventede på dem. To uger senere blev yachten boardet af den indiske kystvagt, der sammen med to emiratiske krigsskibe, to militærfly og en helikopter leverede prinsessen tilbage til Dubai, selv om hun forsøgte at søge asyl.

Inden hun blev ført tilbage til Dubai, udsendte hun en video, hun havde indspillet, hvor hun forklarede, hvorfor hun var flygtet fra sit hjemland, og langede ud efter sin far, emiren.





Brian Priske med Kenneth Andersen på træningslejr. Foto: Lars Poulsen

- Min far er den ondeste person, jeg nogensinde har mødt i mit liv. Han er rendyrket ondskab. Der er intet godt i ham, sagde hun ifølge The Daily Telegraph blandt andet i videoen og anklagede ham samtidig for at være ansvarlig for en række mord.

Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som emiren hedder, har i det hele taget et blakket ry. I midten af 00'erne blev han anklaget for børneslaveri, men blev aldrig dømt, da sagen blev fremført i USA, og han ikke kunne retsforfølges der.

Hans sjette kone, Haya, flygtede i fjor fra Dubai og anklagede sin mand for tvangsægteskab og for vold. Emiren er desuden vicepræsident, premiereminister og forsvarsminister i De Forenede Arabiske Emirater, som ifølge en FN-rapport står bag omfattende krigsforbrydelser i nabolandet Yemen.

Og hvad har det med dansk fodbold at gøre? Sheik Mohammed er ærespræsident for den fodboldklub, der ejer det stadion, som FC Midtjylland spillede på i søndags. Hans sønner er formænd og næstformand i klubben.

Dermed, konkluderede to eksperter, som tipsbladet.dk talte med, har FC Midtjylland gjort sig til kunder hos kongefamilien i Dubai. Det vækker hård kritik.

- Det er dybt problematisk. Emiren har haft sin datter kidnappet. Man føler sig dum, når man fortæller folk det, for de tror, man finder på det. Han er også tidligere anklaget for børneslaveri. Når man rejser dertil, er man med til at give dem troværdighed, siger Nicholas McGeehan, der er Human Rights Watch tidligere udsendte i landet.

Værre end Kina?

Også Amnesty International Danmark giver sheik Mohammed et lidet flatterende skudsmål.

- Hvis vi skal se på, hvad emiren og hans familie står for: Man skal ikke lade sig forblænde af, hvor smukt der er i Dubai, og den gamle og fine kultur. Emiraterne bliver styret med jernhård hånd. Der er overvågning af aktivister og advokater, der er ikke ytringsfrihed, og kvinders rettigheder er stærkt begrænset. Derudover er der problemerne for migrantarbejdere, siger generalsekretær Trine Christensen til tipsbladet.dk.





Marc Dal Hende med træner Kenneth Andersen. Foto: Lars Poulsen

Martin Hvidt fra Syddansk Universitet er dog mere varsom med at stemple Mohammed bin Rashid Al Maktoum og hans familie som tyranner.

- Jeg har nok et lidt andet syn på det end Amnesty og andre, som er meget skeptiske. Det er klart, at man (FCM, red.) støtter kongefamilien både direkte og indirekte. Men hvis man ikke vil gøre forretning med Dubai, vil man så gøre det med Kina? De er tydeligvis ikke demokratiske og har en slem historik i forhold til at henrette borgere. Huawei er et spinoff af staten og tager imod ordrer fra den. Skal vi lade være med at bruge dem?, spørger han retorisk.

I parentes bemærket har den danske stat og TDC i fællesskab besluttet at fravælge Huawei som leverandør af det nye 5G-mobilnetværk, fordi man var bange for den kinesiske regerings indflydelse på firmaet.

Martin Hvidt fortsætter:

- Det er klart, at Dubai ikke lever op til de standarder i forhold til retssikkerhed og arbejdsmæssige vilkår, som vi har i Danmark. Men hvis man kræver at forholdene er lig dem i Danmark, så er en meget stor del af verden, vi ikke kan være i kontakt med.

Kan man ikke indvende, at man også kan trække grænsen et sted mellem danske standarder og det, der finder sted i Dubai?

- Jo, det kan jeg sagtens se. Men hvis man indtager det standpunkt, er det meget begrænset, hvilke lande uden for Europa, man kan handle med, siger Martin Hvidt.

- Jeg siger: Det er ikke i orden ifølge vores danske standarder, hvad der foregår i Dubai. Men det er blevet meget bedre, fordi de tilpasser sig international lov i højere grad.

Har man lyst til at støtte dem?



Trine Christensen. Foto: Peter Hove Olesen

Trine Christensen fra Amnesty International erkender, at det bidrag, som FC Midtjyllands træningskamp mod Jiangsu Suning må have indbragt Dubai, er en dråbe i havet i den olierige pengetank. Men:

- Det handler også om det signal, man sender, men jeg vil også sige, om pengene er store eller små:Har man lyst til det?

- Der kan være masse dilemmaer. Hvad med Tyrkiet? Hvad med andre steder? Er der nogen steder, der slet ikke har ondt i menneskerettighederne? Sikkert ikke. Men vær opmærksom på, hvilke aktiviteter man kommer til at have, hvordan de påvirker andres rettigheder, og om man kommer til at støtte sådan et foretagende, siger hun.

Trine Christensen adresserede selv Tyrkiet som destination tidligere på ugen

Det handler ifølge generalsekretæren fra Amnesty om at se nærmere på, hvad man bliver en del af.

- Det med at undersøge hele leverandørkæden, vil vi sige, er god praksis. Kan man forvente af en mellemstor virksomhed, som jeg tænker, at FC Midtjylland er, at den har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at gøre det? Det er ikke helt nemt, men det er også derfor, der er så mange risici forbundet med Emiraterne og Qatar. Man bliver hurtigt involveret i problematikker, som kan være svære at overskue, siger hun.

'Det er jo offentligt tilgængeligt'

FC Midtjylland A/S havde i sit seneste regnskabsår 113 ansatte. Tipsbladet ApS havde 8. Alligevel havde tipsbladet.dk kompetencer og ressourcer til at gennemskue forbindelsen mellem FCM og Dubais kongefamilie. Burde FC Midtjylland så ikke også have det?

- Jo, du sætter fingeren på noget. Jeg vil bare gerne anerkende, at det ikke er helt nemt. Derfor bør man også overveje, om man skal bevæge sig hen, hvor man skal gøre så meget mere for at sikre sig, siger Trine Christensen.

- Vi kan for eksempel sammenligne med Spanien (hvor danske hold også rejste på træningslejr, red.), hvor man ikke bliver smidt i fængsel for, hvad man mener. Der kan mine kollegaer også arbejde ret sikkert.

FC Midtjylland henviser selv til Claus Steinleins tidligere udtalelse. Foto: Anita Graversen

- Det er på tide, at organisationer og klubber anerkender det her. Fans kræver også mange steder, at de prioriterer det højt nok til at lave de Google-søgninger eller ringer til Amnesty eller 3F. Det er jo materiale, der er offentligt tilgængeligt.

Hvad ville Amnesty sige, hvis FC Midtjylland havde ringet på forhånd?

- Det, vi har sagt til dig: Der er nogle risici, man må regne med, hvis man spiller sådan et sted. Fortælle, hvad der er af indrekte og direkte risici for at bidrage til krænkelser af menneskerettigheder, siger Trine Christensen.

- De direkte: Migrantarbejdere bliver enormt dårligt behandlet. Hvad sker der på hotellet, stadionet, hvordan er de bygget, og hvem holder dem ved lige?

- De indirekte: Når man ved, at emirfamilien ejer meget af Dubai, hvad kunne man risikere der? Se på, hvem der ejer de stadioner, man spiller på, og at man kan ende med uforvarende betale økonomisk støtte til et regime, som begår krænkelser, som man på ingen måde kan støtte op om.

FC Midtjylland har afslået af kommentere kritikken og henviser i stedet til direktør Claus Steinleins udtalelser i december.



