Hårdt slag for FC Midtjylland

Der var skår i den midtjyske glæde søndag eftermiddag.

De tre point kom på tavlen i en ellers ikke særlig skøn forestilling, men til gengæld måtte Erik Sviatchenko måtte forlade banen i pausen med en lyskeskade.

FCM-anføreren er normalt ikke bleg for at stille sig frem i rampelyset efter en fodboldkamp. Søndag blev han væk. Undskyldningen fra FCM-lejren var, at han havde brug for en pause...

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Erik Sviatchenko døjet med en dårlig lysken i en længere periode, og det var samme lyske, der gav problemer søndag eftermiddag.

Det fik kaptajnen til at trække sig for at forebygge, men i skrivende stund vurderes han tvivlsom til torsdag, selv om skadens omfang først afgøres senere.

- Ja, det er korrekt. Han har døjet med den lyske længe, men jeg ved med hånden på hjertet ikke, hvor alvorligt det er denne gang, sagde Bo Henriksen efter kampen.

Bo Henriksen var, trods sejren mod Randers, ikke uden bekymringer. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Cheftræneren løb selv videre med bolden og ventede ikke engang på opfølgende spørgsmål, inden samtalen drejede sig over på afløseren.

- Jeg synes heldigvis, Daniel Høegh gik ind og levere en stærk indsats. Han var fremragende. Det giver mig god ro, at vi har en så dygtig afløser, lød det fra Bo Henriksen.

- Men det er vel ingen hemmelighed, at Erik Sviatchenko er din drømmespiller. Hvad vil det betyde, hvis han er ude imod Braga på torsdag?

- Det vil være et kæmpe slag. Selvfølgelig vil jeg helst ikke undvære ham. Det er klart. Han har været eminent denne sæson, og vi havde nogle problemer med at sætte spillet, da han gik ud.

- Vi skal hjem og kigge på, hvad vi kan gøre bedre. Både hvis Erik Sviatchenko er med, og hvis han ikke er med i Portugal. Helt åbenlyst kommer vi til at mangle en leder på banen, selv om både Dalsgaard og jeg forsøgte at råbe vores holdkammerater op, lød det fra Bo Henriksen med den vanlige latter.

Det er torsdag klokken 21.00, at FC Midtjylland møder Braga i Europa League.