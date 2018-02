Ham skal FCM takke: Sådan solgte landstræner guldfuglen

Den norske landstræner Lars Lagerbäck var fuld af rosende ord, da Crystal Palace-manager Roy Hodgson spurgte ham til Alexander Sørloth. Det var med til at overbevise Hodgson om, at den store FCM-angriber bare skulle til London-klubben

FC Midtjylland bør sende en tak til den norske landstæner Lars Lagerbäck.

For den rutinerede svensker havde en finger med i spillet, da Alexander Sørloth i sidste uge blev solgt til Crystal Palace i en megahandel.

75 mio. kr. fik midtjyderne her og nu, og Superligaens førerhold har sikret sig klausuler for yderligere 60 mio. kr.

Det var Crystal Palace-manager Roy Hodgson, der ville have den store 22-årige nordmand, og især et telefonopkald overbeviste ham om, at checken til FC Midtjylland skulle underskriver.

- Man skal være forsigtig med at rådføre sig med mange. Så snakker du med én, som sender dig en vej og en anden, som sender dig tilbage den samme vej.

- Men han (Lars Lagerbäck, red.) var utrolig positiv på alle måder. Vi har set ’Alex’ meget og troede, at vi vidste, hvad vi købte, men det var godt for mig at tale med Lars, siger Roy Hodgson ifølge NRK.

Roy Hodgson har haft succes som redningsmand i Crystal Palace. Nu skal Alexander Sørloth hjælpe ham med at fuldføre missionen. Foto: TV3 Sport

Den tidligere FCK-boss fortæller, at han selv har set Sørloth meget på video og snakket med klubbens scouts om nordmanden.

Men nogles ord vejer bare tungere end andres, og Lagerbäck er en mand, som Hodgson lytter til.

- Jeg ville snakke med en, jeg kendte godt, en jeg stoler på og som har en god vurderingsevne. Normalt når man spørger om en spiller, svarer folk ’ja, jo, men her er der snak om Premier League…’

- Men Lars sagde slet ikke noget sådant. Han mente, at ’Alex’ ville blive en stor succes i Premier League. Det var godt nok til mig, siger Roy Hodgson.

Den tidligere engelske landstræner fortæller videre, at Sørloth var klubbens førstevalg blandt de angribere, som klubben jagtede i transfervinduet.

Alexander Sørloth har fortsat sin debut i London-klubben til gode. Superligaens dyreste eksportvare sad på bænken hele kampen, da Palace i weekenden spillede 1-1 mod Newcastle.

Den norske landsholdsangriber får efter alt at dømme debut i sin nye klub I lørdagens udekamp mod Everton.

