De kunne have sikret sig en matchbold, men nu er kampen om guldet igen et helt åbent spørgsmål.

Humøret var derfor ikke det bedste hos Erik Sviatcheko efter de danske mestre fra FC Midtjylland har lukket Brøndby helt ind i guldkampen med tre spillerunder igen.

Udvisningen af Paulinho kort før pausen blev udslagsgivende for opgøret. FCM skiftede to offensive kort i pausen – Anders Dreyer og Pione Sisto for at satse på mere kompakthed. Men de stod ikke distancen til sidst.

- Paulinho er ked af det. Han ved godt, han har dummet sig. Han kom for sent i tacklingen og tog en dårlig beslutning, sammenfatter anfører Erik Sviatchenko, der ikke kommer til at uddele en stor skideballe til brasilianeren oven på det røde kort, der blev afgørende for udfaldet.

Glæden var kort i FCM-lejren, der tabte 1-3 til brøndby. Nu er guldkampen igen helt åben. Foto: Lars Poulsen.

- Sådan er jeg ikke som type. Jeg uddeler ikke skideballer, forklarer FCM-kaptajnen, der mente, at holdet stor stærkt frem til Brøndbys 2-1 mål.

- Guldkampen er helt åben igen. Men vi har det trods alt stadig i egne hænder.

- Jeg havde gerne set forspringet kom på syv point, nu er det kun ét point. Nu handler det for os om at være klar til opgaven mod Randers, siger Erik Sviatchenko.

Brian Priske forventer ikke, nederlaget får betydning mentalt for spillerne.

- Sårene skal slikkes. Skuffelsen skal ikke fylde for meget for os i den her fase af sæsonen.

- Når det er sagt, så er jeg tilfreds med, jeg står i den situation vi gør, hvor vi selv kan afgøre det, fastslår FCM-træneren.