- Har der ikke været gummiben i FCK længe?

Bo Henriksen var ikke overrasket over, at FCK dummede sig i guldkampen igen

Man skal ikke have en længere uddannelse i hverken psykologi eller kommunikation for at afkode, hvad der foregår i ’gummibens-diskussionen’ mellem FC København og FC Midtjylland.

Søndag smed FCK igen point, og Jess Thorup afviste hårdnakket, at der er tale om gummiben. FC Midtjylland fik fuldt hus i Aalborg, og Bo Henriksen var… Bo Henriksen.

- Har der ikke efterhånden været det (gummiben, red.) længe i FCK? Det er jeg ikke overrasket over, at der er, eller at de smed point igen. Men vi behøver ikke tale mere om FCK. Det klarer de helt selv, lød det med et smil fra FCM-chefen, der ikke er i tvivl om, at FC Midtjylland har noget mere vind i guldsejlene.

- Vi kan jo lave mål og skabe chancer i flæng. Det er en rar fornemmelse at sidde med som træner, sagde Bo Henriksen med skjult reference til FCK’s sløve offensiv …

Bo Henriksen behøver ikke tale mere om FCK... De skal nok selv snuble, mener han. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det var i øvrigt en træt Bo Henriksen, der mødte pressen efter sejren. FC Midtjylland-træneren havde været oppe at toppes med Lars Friis og AaB-bænken i slutfasen, da tingene ekskalerede og bl.a. Mads Døhr Thychosen blev jævnet med jorden.

- Jeg blev frustreret, fordi jeg synes, spillet fik lov til at blive alt for hårdt. Jeg måtte stå op for mine spillere. Både over for deres bænk, spillere og tilskuere. Men det gik over gevind, for vores spillere blev sparket ned.

