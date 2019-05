Helt grotesk: Så få FCM-fans kommer til Brøndby

Mens der var op imod 10.000 FCM-fans på plads til fredagens pokalfinale i Parken mod Brøndby, bliver det sparsomt med opbakningen til de danske pokalvindere fra FC Midtjylland mandag aften på Brøndby Stadion.

Kampen er uden betydning for midtjyderne, der allerede har sikret sig sølvmedaljerne og ikke kan rykke sig yderligere, uanset hvordan sæsonens sidste to kampe forløber.

Derfor er det måske ikke så overraskende, at opbakningen bliver sparsom. Men det er nu alligevel lidt uventet, at der mandag ved middagstid kun var solgt ganske få billetter til udebaneafsnittet på Brøndby Stadion mandag aften.

- Lige nu er status, at vi har solgt 11 billetter til FCM-afsnittet i aften. Vi håber da, at alle 11 fans møder op og får en god kamp.

- Efterhånden overrasker det os ikke med det begrænsede antal tilskuere på udebaneafsnittet, når FCM er på besøg. Men efter pokalsejren i fredags, kan vi godt undre sig over, at der ikke er flere som vil se deres pokalhelte på banen, siger Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby.

Der kommer ikke lige så mange FCM-fans i Brøndby som til pokalfinalen i fredags. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kan selv afgøre det

Mens FC Midtjylland ikke har så meget andet end æren at spille for, kan Brøndby med en sejr over FC Midtjylland og siden over OB på lørdag sikre sig fjerdepladsen, der giver adgang til at spille om en plads i Europa mod vinderen af opgøret mellem Randers og AGF.

Her får fjerdepladsen fordel af hjemmebane i det opgør.

Det kan stadig blive enten Esbjerg, OB eller Brøndby, der bliver nummer fire i Superligaen. Lige nu står Brøndby dog med de dårligste kort.

Foto: Lars Poulsen

Se også: Uventet hjælp til Brøndby: OB dummer sig i gyser

Se også: Brøndby-fiasko: Nu starter de forfra - igen