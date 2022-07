Hiver og flår i Dreyer - FCM med i kampen

Anders Dreyer kommer ikke til at bekymre sig, hvor han skal spille den kommende sæson.

For interessen for det stærke offensive kort er enorm her, hvor han kvit og frit kan finde en klub for den kommende sæson, efter FIFA, det internationale fodboldforbund, har besluttet, at spillere i både Ukraine og Rusland kan suspendere deres kontrakter for den kommende sæson.

Anders Dreyer har muligheder i både Tyskland, Tyrkiet og Italien, men FC Midtjylland kæmper også for ham. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix.

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger er der lige nu enorm interesse for 24-årige Anders Dreyer.

Klubber i Bundesligaen, Serie A og Super Lig i Tyrkiet er i førerfeltet, ligesom FC Midtjylland også er med i kampen om at få Anders Dreyer til at fortsætte det succesfulde ophold på heden i den kommende sæson.

Da FIFA suspenderede kontrakterne for spillerne i Rusland, vendte Dreyer i foråret hjem til FC Midtjylland, hvor han i 13 kampe scorede syv gange. Han var også med til at sikre midtjyderne en pokaltriumf undervejs.

Anders Dreyer hygger sig med FCM-fansene i forbindelse med pokaltriumfen i denne sæson. Foto: Lars Poulsen.

Nu kæmper Svend Graversen for, at den teknisk velfunderede kantspiller vælger at fortsætte i FC Midtjylland i den kommende sæson, hvor klubben samlet blot skal vinde én kval-runde for at være sikre på et europæisk gruppespil.

De får tre chancer, hvis de kikser undervejs. Det starter 19. juli med anden kval-runde til Champions League, når de møder Larnaca.

Det står lysende klart, at Anders Dreyer på intet tidspunkt kommer til at vende retur til Rubin Kazan, selv om han er på kontrakt frem til sommeren 2025. Klubben rykkede i denne sæson ud af den bedste russiske række.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anders Dreyers agent, Allan Bak Jensen.