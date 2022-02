Hul i hukommelsen

Der skal gerne mange af dem til, hvis midtjyderne skal slutte Superliga-sæsonen helt i toppen af tabellen.

Og det kniber markant med dem for tiden.

På Ekstra Bladets spørgsmål, hvornår FC Midtjylland senest har vundet en Superliga-kamp, var svaret ikke helt klart fra cheftræner Bo Henriksen.

- Det ved jeg sgu ikke, hvornår det var. Det var for seks kampe siden, må det så være.

Vi kan hjælpe ham lidt. Det var 31. oktober mod Randers, hvor midtjyderne vandt 3-1.

- Synes du, at I er i en krise nu? I har ikke vundet i fem Superliga-kampe og er ude af Europa?

- I skal jo bruge det ord.

- Jeg spørger bare.

- Nu svarer jeg jo bare, og det må jeg vel gerne. I må bruge de ord, I gerne vil. For mig drejer det sig om, at jeg er fortrøstningsfuld ved, at vi er tre point efter FCK.

- Jeg skal se på stillingen og indsatsen. Arbejdsindsatsen var godkendt. Hvad alle andre vil kalde det, må de selv om. Jeg ved, at jeg skal vinde en fodboldkamp på fredag, og det er det, jeg forholder mig til. Så må I kalde det, hvad I vil, siger cheftræneren.

Fredag er der en ny mulighed for at tage en sejr. Her møder Midtjylland på hjemmebane Viborg.