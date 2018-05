Hvad nu, Brøndby!? FCM lægger maksimalt pres med sejr i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): FC Midtjylland har lagt maksimalt pres på Brøndbys i Superligaens tætte guldstrid.

Holdet fra heden tog til Parken og vandt 2-0 i den tidlige kamp fredag, og dermed er Brøndby tvunget til at hente tre point i fredagens sene kamp i Horsens for at erobre førstepladsen tilbage før sidste spillerunde.

Satser på guld: Så meget har Brøndby brugt på mesterskabslir

Klubben fra Vestegnen havde håbet på hjælp fra ærkerivalen, og det var ikke, fordi københavnerne ikke forsøgte.

De var i lange perioder - især i 1. halvleg - det klart bedst hold i Parken, men Jesper Hansen stod en brandkamp i det midtjyske mål og i den anden ende var udnyttelsesprocenten tæt på 100.

Frank Onyeka bragte efter et kvarter FCM foran efter passivt forsvarsspil, og midt i 2. halvleg slog gæsterne kontra midt i et FCK-pres, og Gustav Wikheim scorede til 2-0 nærmest ud af ingenting.

Dermed har FC Midtjylland inden for samme uge vundet i både Brøndby og i Parken og har i den grad budt Brøndby op til (guld)dans.

FC København gav comeback til Robin Olsen i målet og kaptajn William Kvist i startopstillingen, mens FC Midtjylland stillede med det samme hold, som tidligere på ugen vandt 1-0 på Vestegnen.

Midtjyderne havde også brug for en sejr i Parken, men opgøret startede ganske roligt og stort set uden chancer.

Det tidligere højdepunkt var derfor, da FCK-tilhængerne traditionen tro fejrede den kommende sommerferie med i det 13. minut at smide med badedyr og balloner op i luften.

På Sektion 12 opfordrede man på et banner til, at ’denne badeferie-sæson’ skulle fortsætte 77 minutter til, men om det derfor, at FCK-spillerne minuttet efter tog sig en ordentlig slapper, skal være usagt.

Let så det dog ud, da FC Midtjylland spadserede igennem, og Erik Johanssons forsøg på at blokere Paul Onuachus aflevering blev et perfekt oplæg til Frank Onyeka.

Nigerianeren kunne let bringe FCM foran 1-0, mens der stadig blev leget med badedyr og balloner på tilskuerpladserne…

Og det var næppe alle københavnske fans, der var triste over den midtjyske føring. Der blev grædt med det ene øje, smilet med det andet - og sunget mindre pæne ting om rivalen fra Vestegnen.

FC København var i teten resten af 1. halvleg, og især Viktor Fischer virkede opsat. Ståle Solbakkens mandskab skabte chancer nok, men enten strøg bolden forbi eller endte i Jesper Hansens fangearme.

FCM-keeperen havde en sand feberredning efter en halv time, da han parerede Pieros Sotirious hovedstød, og returbolden fik midtjyderne med nød og næppe først blokeret og siden høvlet væk.

FC Midtjylland var presset helt i bund i Parken, og Jesper Hansen måtte hive en ny stor parade ud af målmandshandsken, da Erik Johansen headede mod mål efter et hjørnespark.

Den storspillende målmand fik fingrene på og skubbet bolden op på overliggeren, så FC Midtjylland stik mod spil og chancer kunne gå til pause med en 1-0-føring og en udnyttelsesprocent på 100.

Guldbejleren fra Herning kom noget bedre ud til 2. halvleg, og Erik Sviatchenko testede tidligt Robin Olsen med et hovedstød.

FCK havde svært ved at finde rytmen fra de første 45 minutter og blev iskoldt straffet af de kontrastærke midtjyder midt i 2. halvleg.

Kian Hansen spillede med en lang, præcis aflevering Gustav Wikheim fri, og den vævre nordmand var sikker alene med Robin Olsen.

Københavnerne havde intet svar, og trods otte tillægsminutter var de reelt ikke i nærheden af at skabe fornyet spænding.

De er efter to nederlag på stribe nu tvunget til at vinde i sidste runde i Farum, hvis de skal fravriste FC Nordsjælland tredjepladsen og den sikre plads i Europa League.

Og FC Midtjylland? De kan glæde sig over at ligge førstepladsen i nogle timer, ja måske endda dage hvis Horsens senere fredag giver en hjælpende hånd og snupper point fra Brøndby.

