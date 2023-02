Hvad skal han koste? Isaksen 'on fire'

Isaksen åbnede Superliga-foråret med et forrygende hattrick. Efter salgene af Dreyer og Evander er meget af det offensive ansvar lagt over på Isaksen, men hvor meget skal han koste?

21 minutter.

Så hurtig var 21-årige Gustav Isaksen til at score hattrick mod Viborg efter pausen.

FC Midtjylland-spilleren var et niveau over modstanderne, og det glæder naturligvis klubbens sportschef, Svend Graversen.

- Han er jo lige nu on fire. Det er dejligt, at en af vores egne akademispillere har den impact, uanset hvilket niveau han spiller på.

- Om det så er mod Lazio, Sporting eller Viborg. Han skal være ham, der overtager denne her offensive styrpind, siger Graversen til Ekstra Bladet.

Isaksen spiller på lånt tid i Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Han kommer fra området. Mange har en relation til ham. Man under ham alt det bedste. Han er lige til. Der er absolut ingenting med ham.

Den assisterende landstræner Morten Wieghorst var til stede mandag i Viborg, hvor han kunne holde øje med ustoppelige Isaksen. Til marts spiller landsholdet igen. Spørgsmålet er, om Isaksen skal være blandt de udvalgte.

- Det er op til det meget kompetente trænerteam, men jeg ved da, at han var inde i overvejelserne til VM.

Prisen?

Alt peger på et salg af Isaksen til sommer.

- Steinlein har talt om den magiske grænse på 100 millioner kroner. Hvad er mindsteprisen på ham nu?

- Haha, det må vi jo se, når vi kommer dertil. Jeg vil ikke sige mindstepris eller højeste pris. I sidste ende bestemmer markedet.

Svend Graversen vil ikke sætte en mindstepris på sin guldfugl. Foto: Ernt van Norde

- Hvilke ligaer vil Isaksen passe godt i?

- Min vurdering er, at han kan begår sig i stort set samtlige ligaer med sine spidskompetencer. Han har vist mod store hold, at han er afgørende. Det er mere vigtigt, at det er et hold, der passer til Gustav med masser af omstillinger og fart.

Kontraktlængde

På fodboldhjemmesiden Transfermarkt står, der at Isaksens kontrakt udløber i 2024, men BT har fortalt, at den løber til 2025.

- Har I bevidst holdt det hemmeligt?

- Overhovedet ikke.

- Det giver vel jer en bedre forhandlingsposition?

- Det betyder altid noget, at man har en lang kontrakt med spilleren.

Vil ikke tage favoritværdighed

Torsdag venter Sporting i returkampen i Europa League. Første kamp sluttede 1-1 i Portugal, hvor hjemmeholdet scorede i de døende sekunder.

- Den havde vi til enhver tid solgt den for. Selvfølgelig var det ærgerligt (1-1-målet, red.), men nu kommer de til Herning. Det er en sindssyg svær kamp.

- Jeg vurderer stadig, at de er favoritter. Vi må huske, hvad vi er oppe imod både på budgettet, og at de er inde i sæsonen.

Torsdag klokken 18.45 går det løs for Isaksen og holdkammeraterne.

