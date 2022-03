I massiv modvind: - Bo kendte alt til risikoen

- Bo Henriksen bliver ikke skånet, hvis resultaterne fortsætter med at være dårlige, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Én sejr i de seneste syv kampe og et farvel til både førsteplads og sandsynligvis guldmedaljerne!

Det er scenariet, som FC Midtjyllands ledelse lige nu ser ind i.

En klub i alvorlig krise, der samtidig er havnet seks point efter FCK og en dårligere målscorer, der reelt betyder et ekstra point.

Midtjyderne har smidt det hele over styr de seneste syv spillerunder. Med udgangen af oktober var forspringet på seks point til FCK.

Bo Henriksen fik et gult kort under topkampen mod FCK. Der var grundlæggende ikke meget at glæde sig over for FCM-træneren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Siden har nedturen været faretruende for det midtjyske fodboldflagskib.

Spørgsmålet er nu om sædet for alvor er begyndt at brænde under Bo Henriksen.

- Ingen trænere sidder sikkert i trænerstolen, hvis de ikke vinder fodboldkampe. Det gør Bo Henriksen heller ikke.

- Han har ikke vundet meget på det seneste. Spørgsmålet er om han har tabt omklædningsrummet. Umiddelbart virker det ikke sådan på mig, men tingene kan hurtigt forandre sig, siger Stig Tøfting og slår fast:

- Hvis den topkamp var sluttet 0-0 og afstanden fortsat havde været tre point, havde vi ikke talt om en stærkt kritisk situation i FCM. Men sådan er virkeligheden bare i fodboldverdenen, pointerer han.

- FCM-ledelsen kommer til at handle, hvis resultaterne fortsat udebliver. Sådan er præmisserne i en klub med store ambitioner som FCM, mener Stig Tøfting. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Han afviser, at det har betydning for projektet i FC Midtjylland, at Bo Henriksen er en Claus Steinlein ansættelse, og med det udgangspunkt vil få meget længere snor.

- Ledelsen skal vise handlekraft, hvis resultaterne udebliver. Specielt i en klub som FC Midtjylland, der har tårnhøje sportslige ambitioner.

- Bo Henriksen kendte alt til risikoen, da han sagde ja til jobbet, pointerer Stig Tøfting.

Der er mange udfordringer på Heden lige nu. Blandt andet er det defensive fundament, hvor man ikke har formået at spillet til nul ti kampe i træk.

Og når man kaster et blik på spillertruppen, kan han godt blive lidt bekymret for, om der er nok kulturbærere i klubben.

Erik Sviatchenko udgik med en skade mod FCK. Nu savner FCM kulturbærere, mener Stig Tøfting. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- Nu er Erik Sviatchenko skadet, og hvem er det så, der træder frem. Nikolas Dyhr og Gustav Isaksen er egen avl og unge og ikke ligefrem dem, man kan forvente træder op foran holdkammeraterne.

- Evander kan gøre det på banen, men han er ikke typen, der verbalt træder i karakter. Her har FCM en udfordring, mener Stig Tøfting.

Til trods for slingrekursen i FCM, fastholder Stig Tøfting, at Bo Henriksens mandskab er førsteudfordrer til FCK.

- Brøndby skal både spille over evne, hvis de skal udfordre FCK eller slutte foran FCM. Og det tror jeg ikke kommer til at ske, fastslår han.

Ugens optur: FC København

- Fire sejre i træk i foråret og fire clean sheet. Scoring i tillægstiden og de nærmeste rivaler sat med seks point plus en bedre målscore. Det kunne ikke være en bedre udgang på runden.

Ugens nedtur: Silkeborg

- To nederlag i træk efter en halvsløj præstation mod Randers. Det er tydeligt at se, hvor de føler sig bedst tilpas, og det er hjemme på kunstgræsset.