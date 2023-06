Ikke i tvivl: Det er slut

Claus Steinlein regner med, at FC Midtjylland sælger Pione Sisto, da han mener, at det vil være det bedste for alle parter

Pione Sisto har siddet ude i kulden hos FC Midtjylland i hele foråret.

Den vævre kantspiller har ikke været i aktion for klubben, og han har heller ikke trænet med sammen med resten af førsteholdet.

Nu ligner det dog, at 28-årige Sisto snart finder en ny klub at spille for.

Efter fredagens sejr over Viborg i playoff-kampen om Europa blev FCM's administrerende direktør, Claus Steinlein, nemlig spurgt, om han regner med, at Sisto bliver solgt i det kommende transfervindue.

- Ja, det gør jeg. Jeg tror, at alle kan se, at det er det bedste for alle. Både for Pione og FC Midtjylland.

- Det er desværre ikke lykkedes. Da vi hentede ham, var vi superglade og superlykkelige, og han kom ind og hjalp os med at komme i Champions League.

- Det hele så ud til at blive et rigtig godt eventyr, men sådan endte det desværre ikke. Jeg håber, at Pione finder et sted, hvor han kan forløse sit store potentiale, sagde Claus Steinlein.

Foto: Anthon Unger

Pione Sisto fik sit store gennembrud i FC Midtjylland, og han skiftede efterfølgende til Celta Vigo i La Liga.

I 2020 vendte kantspilleren dog hjem til FCM, men det endte som sagt ikke lykkeligt for parterne.

Sisto har i alt scoret 46 mål og lavet 21 assists for klubben i 214 kampe.