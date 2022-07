Ikke med på træningslejr

Fremtiden omkring FC Midtjyllands målmand Jonas Lössl er uvis.

Den 33-årige keeper er ikke rejst med resten af holdet på træningslejren i Eindhoven, hvor forberedelserne til den nye sæson skal i gang.

Man kan derfor spekulerer i, om Lössl er ved at være fortid på heden.

Tilbage i januar understregede den rutinerede målmand, at han ikke ville fortsætte karrieren i FC Midtjylland, efter han havde skrevet under på lejekontrakten med Brentford.

- Jeg føler ikke, at de gensidige forventninger, vi havde til hinanden er blevet opfyldt, og derfor drager jeg nu videre i min karriere. Jeg ville have elsket at slutte, hvor det hele startede, sagde Lössl til TV2 Sport.

Hovedpersonen selv ønskede ikke at kommentere situationen, da Ekstra Bladet kontaktede ham på telefon, men understregede, at der er god dialog og stemning mellem ham og klubben.

Jonas Lössl nåede at spille tre kampe for Brentford. Foto: Lars Poulsen

Mads Hviid Jakobsen, der er kommunikationschef i FC Midtjylland forklarede, at årsagen er meget simpel.

- Grunden til, han møder senere ind, er, fordi han har haft en kontraktperiode i Brentford til 30. juni, og vi mødte tidligere ind, så derfor er aftalen, at det bedst mulige, for at blive fuldstændig klar, er, at han har det her individuelle forløb.

- Så det er sådan set bare aftalen parterne i mellem, at det er det mest optimale, i forhold til den situation han står i efter at have haft lidt ekstra ferie.

Jonas Lössl er ikke den eneste spiller, der ikke er rejst med til Eindhoven.

Heller ikke Nicolas Madsen, Dion Cools og Luca Pfeiffer er rejst med truppen til Holland.

