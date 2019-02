Ikke set i 23 år: Mestrene overvejer appel

For første gang siden 1996 blev der uddelt tre røde kort i samme Superliga-kamp

AARHUS (Ekstra Bladet): Tre gange hev dommer Jørgen Burchardt Daugbjerg det røde kort frem i opgøret AGF-FC Midtjylland, og dermed brød han en barriere for udvisninger, der ikke er set tidligere i dette årtusinde.

Claus Bo Larsen stangede tre udvisninger ud til FCK og AB, første gang de to hold mødtes i Superligaen 22. september 1996, men siden har ingen dommere set rødt med samme vildskab.

Casper Højer Nielsen og Marc Dal Hende brokkede sig begge til første advarsel og røg siden ud efter frispark, som kunne sanktioneres med advarsel. Men det var ikke helt i sync med kampens intensitet.

Største udvisningsorgie i 23 år Med tre udvisninger blev AGF-FC Midtjylland den første Superliga-kamp i 23 år med så mange røde kort. Her er Superligaens vildeste udvisningsorgier. 1. 24. marts 1996 Ikast - Vejle BK 2-1 (4 udvisninger) 2. 23. maj 1994 AaB - AGF 0-0 (3 udvisninger) 3 30. oktober 1994 Fremad Amager - Silkeborg 1-3 (3 udvisninger) 4 23. maj 1996 FC København - Brøndby IF 0-4 (3 udvisninger) 5 22. september 1996 FC København - AB 1-1 (3 udvisninger) 6 24. februar 2019 AGF - FC Midtjylland 1-2 (3 udvisninger) Kilde: danskfodbold.com Vis mere Luk

Værst var det dog, da Paul Onuachu røg tidligt i bad som den første. En tackling med knopperne forrest, men på bolden, blev vurderet til gult og dermed tidligt adjø til den storspillende nigerianer.

- For mig var det ingen udvisning, men dommeren så det anderledes. Nu må det være op til vores træner at vurdere, om vi vil forsøge at få udvisningen omstødt, sagde Paul Onuachu.

FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen ville ikke i minutterne efter kampen sige, hvad FC Midtjylland ønskede at gøre. Men han delte Paul Onuachus opfattelse af en fejlagtig advarsel.

- Jeg synes vi viser klasse i dag. Vi møder et hold, der har vundet de to første kampe. Vi vender deres føring til sejr.

- I dag viser vi mesterklassen. Jeg har så stor respekt for det, som mine holdkammerater leverede med to mand i undertal, sagde Paul Onuachu.

