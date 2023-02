Interessen eksploderet i FCM: Overhaler Brøndby

Han er nærmest kun lige landet i det midtjyske, men har allerede scoret i både Europa League og Superligaen.

Men det er ikke kun på banen, at FC Midtjylland nyder godt af nyindkøbet Emam Ashour.

Den egyptiske landsholdsspiller har nemlig været med til at få FC Midtjyllands sociale medier til at eksplodere.

Kigger man alene på Instagram har FCM fået over 60.000 nye følgere de sidste 30 dage, og det skyldes ikke mindst de mange fodboldglade egyptere, der nu følger med.

Det fortæller FC Midtjyllands kommunikationschef, Mads Hviid Jakobsen, der naturligvis glæder sig over de vilde tal.

- Vi har oplevet en massiv interesse, efter han er kommet til. Det kan vi tydeligt mærke på både Instagram og Facebook, hvor der har været en voldsom vækst, og det er vi selvfølgelig glade for.

Emam Ashour har fået en strålende start på tilværelsen i FC Midtjylland. Foto: ARMANDO FRANCA/Ritzau Scanpix

- Allerede inden han kom, var vi den største fodboldklub i Skandinavien på de sociale medier, og nu er vi jo kun blevet større med de mange, mange egyptere, der er kommet til.

Tager man et kig på de opslag, der handler om Emam Ashour, er interaktionerne også langt større end dem, der ikke omhandler den egyptiske stjerne.

Hypen er samtidig ikke blevet mindre af, at kantspilleren allerede har noteret sig for to scoringer i de første to optrædener i FCM-trøjen.

Overhaler Brøndby

Krigen mellem de største danske klubber på sociale medier er dermed også for alvor i gang.

FC Midtjyllands egyptiske invasion betyder, at de på Instagram nu har overhalet Brøndby markant med sine 168.000 følgere over for Brøndbys 109.000.

Der er dog fortsat et stykke på til FC København, der har hele 206.000 følgere på det sociale medie.

Emam Ashour kom i weekenden på tavlen i FCM's 4-0-sejr over Viborg. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Alt i alt er FC Midtjylland dog de største på tværs af alle platforme, hvilket ikke mindst skyldes TikTok, hvor midtjyderne er i en klasse for sig selv og har hele én million følgere.

- Hvis jeg kunne bytte det for at være nummer ét i tabellen, havde jeg selvfølgelig gjort det. Men det er da fedt, siger Mads Hviid Jakobsen.

- Vi er godt klar over, at det nok ikke er de nye egyptiske følgere, der kommer til at købe billet, men det er interessant for en klub som os, der har et internationalt udsyn, og det giver nogle andre perspektiver.

Emam Ashour og FC Midtjylland skal torsdag aften forsøge at spille sig videre til ottendedelsfinalen i Europa League, når de får besøg af Sporting CP i returopgøret.

