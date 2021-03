Intern splittelse hos mestrene: Gulddrømmen vakler

Skyerne hænger tungt over FC Midtjylland inden storkampen i Parken søndag aften.

Midtugens 3-0-sejr over OB i pokalen kan ikke kamouflere, at ulvenes drømme om at forsvare mesterskabet balancerer faretruende nær kollaps.

Nederlagene til Lyngby og senest AGF er sket på et bagtæppe af elendighed, hvor mestrene er dumpet i et sort, sort hul som truer med at opsluge holdet.

Bedste billede på det var AGF-kampen, hvor kaptajn Erik Sviatchenko i utvetydige fraser lod sine frustrationer flyde mod angriberen Sory Kaba.

Sviatchenko rasede på Kaba. Foto: Lars Poulsen

Angriberen havde forsøgt på endnu et saksespark i en kamp, hvor ulvene i dén grad havde brug for en angriber, der bare skramlede kuglen i kassen.

FC Midtjylland var så skidt kørende, at et grimt mål, scoret med en hundelort under støvlerne i en ram stank af rådden fisk, aldrig havde været mere efterlyst i ulvenes guldæra.

Det, der fulgte efter slutfløjtet, var så reaktionen fra den vragede målmand, Jesper Hansen, der havde meldt sig kampklar i 2018 midt i sorgen over sin trafikdræbte storebror for at blive helt i pokalfinalen.

Han skænkede ikke AGF-kampen mange tanker. Jesper Hansen tænkte primært på sin egen drøm om at komme til EM.

Jesper Hansen er sendt på reservebænken. Foto: Claus Bonnerup

Det er to uger siden, FC Midtjylland kæmpede sig op på førstepladsen takket være en snæver sejr over de direkte konkurrenter i toppen, Brøndby.

Det var en kamp, hvor Brøndby uden at imponere skabte en stribe store muligheder, og havde det ikke været for Jesper Hansens små mirakler i målet, så havde ulvene også tabt den kamp.

Nu gælder det så FC København. En modstander som Sory Kaba altid scorer mod. Normalt vil vinderen være et godt bud på en mester. Men lige nu vil en sejr til FC Midtjylland ikke sige alverden i den retning.

Brian Priske har et væld af problemer, som han skal have styr på, inden et titelforsvar bliver aktuelt. Ekstra Bladet giver dig overblikket her.