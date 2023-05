Isaksen om topscorer-titel: - Jeg har en stor tro

Gustav Isaksen viste sig endnu engang fra sin bedste side, da han scorede to mål i kampen mod Silkeborg, og den unge stjerne tror på, at han kan løbe med topscorer-titlen

11 fuldtræffere i denne sæson og fremragende form.

Det er virkeligheden for FC Midtjyllands guldfugl Gustav Isaksen efter mandagens 3-0-sejr over Silkeborg.

Her scorede den unge offensivspiller nemlig to kasser inden for de første ti minutter, hvilket betød, at han rykkede op på siden af Patrick Mortensen på topscorerlisten.

Og hvis man spørger hovedpersonen selv, tror han på, at han kan slutte alene på toppen af den prominente liste.

- Det er klasse at score to, men jeg skulle have scoret et mål mere, så jeg kunne have været alene på toppen af topscorerlisten.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at blive deroppe, men det var virkelig fedt.

- Det kunne være sjovt at blive topscorer, så det ville være løgn at sige, hvis det ikke betød noget, men vi skal først og fremmest blive ved med at vinde kampen, og så må topscorertitlen være andenprioritet.

- Jeg har en stor tro på, at jeg bliver topscorer, men det er sindssygt dygtige spillere, jeg ligger der sammen med, og de kommer også til at lave flere mål, så jeg skal heller ikke stoppe, fortæller Gustav Isaksen til Viaplay.

FC Midtjylland spillede sig med sejren fem point foran OB i kvalifikationsspillet og ligner nu et hold, der skal spille om europæisk fodbold senere på sæsonen.

Silkeborg derimod indtager en niendeplads og kan ikke rigtig nå noget som helst mere i sæsonen.