Iskold pokal-matchvinder forærede medalje væk: Jeg er ligeglad

Han har vundet to pokalturneringer i Belgien, scoret i den ene, og nu kan Alexander Scholz også skrive dansk pokalvinder på cv'et.

Og det kan han gøre med vished om, at det var ham, der sparkede det afgørende spark i den straffesparkskonkurrence, FC Midtjylland vandt.

Klubben fra Herning og Ikast var køligst - personificeret ved forsvarsspilleren, der var lavet af is, da han til en stor pibekoncert sparkede bolden ind bag målmand Marvin Schwäbe.

Den 26-årige centerback forklarede efterfølgende, hvad han gik og tænkte på, da han bevægede sig ned mod pletten for at sparke.

- Jeg prøvede bare at nyde det. Hvor mange får chancen for at opleve det pres og de følelser, der går igennem en. Det er meget modstridende følelser - der er noget angst, der er noget glæde, også fordi man forestiller sig, at man scorer.

- Og hvad så, hvis jeg havde brændt, sagde Alexander Scholz efter kampen og forklarede, at han ikke nåede at tænke katastrofetankerne:

- Jeg var faktisk ligeglad, hvis jeg brændte. Ikke ligeglad på de andres vegne, men det er fodbold. Det er tilfældigt til sidst, hvem der vinder, og i dag gik det vores vej.

Har givet det hele væk

Den tidligere udlandsprofessionelle spiller var uden flere ejendele - blandt andet en medalje - og det var der en god forklaring på.

- Den (medaljen) har jeg givet - jeg er ligeglad med sådan nogle ting. Jeg har givet det hele væk, sagde Scholz.

Selv om den centrale forsvarsspiller var manden, der sparkede den sidste bold i nettet, tager han ikke æren for sejren.

- Det er holdets. Nu får jeg selvfølgelig lidt mere ære end de andre, men jeg er virkelig glad på klubbens og holdets vegne. I Belgien må jeg indrømme var jeg glad på egne vegne, men med de holdkammerater, jeg har, og det sammenhold, er det fedt at kunne dele det med dem.

- Det er også fedt at komme hjem og vinde noget i første sæson, siger Alexander Scholz.

Scholz skiftede i sommer fra Club Brugge til FC Midtjylland, og den investering har altså vist sig at være god.

Det er anden sæson i træk, at "Ulvene" løfter et trofæ. Det er første gang i fem førsøg, at klubben får pokaltrofæet med til Herning og Ikast.

