Jagter polsk bomber: Her er FCM's nye transfermål

FC Midtjylland har søgt med lys og lygte efter den rette angriber i dette transfervindue.

Længe har ulvene forsøgt at lokke Celtic-bomberen Georgios Giakoumakis til Heden, men den drøm virker nu endegyldigt slukket.

I stedet arbejdes der nu på flere løsninger, hvor midtjydernes nye nummer ét på listen er polske Dawid Kownacki, der har spillet syv A-landskampe for Polen og bl.a. var med ved VM-slutrunden i 2018.

Den 25-årige angriber har gang i en aldeles fremragende sæson i den tyske 2. Bundesliga, hvor han i 18 kampe har lavet otte mål og seks assists.

Tidligere var Dawid Kownacki udskreget til en af de mest talentfulde angribere i sin årgang, og polakken da også 10 mål i 40 kampe for Sampdoria på samvittigheden og 21 scoringer i 87 kampe for Fortuna Düsseldorf - heraf fire i Bundesligaen.

Dawid Kownacki har tidligere været hårdt ramt af skaden, men polakken har gang i god sæson i Fortuna Düsseldorf. Foto: Tom Weller/Ritzau Scanpix

Så sent som fredag scorede Dawid Kownacki to mål for Düsseldorf i 3-2-sejren over Magdeburg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så er der ikke enighed mellem FC Midtjylland og Fortuna Düsseldorf endnu, men polakken menes at være meget interesseret i at skifte til FCM.

Kownacki er kun på kontrakt i Düsseldorf frem til sommer, og derfor har FCM naturligvis forhørt sig hos spilleren, men den tyske klub forlanger en pæn sum for at slippe sin formstærke angriber allerede nu.

Dawid Kownacki har haft en skadesfri sæson i Tyskland, men angriberen har været hårdt ramt af skader tidligere i sin karriere.

Af den grund, og fordi der endnu ikke er opnået enighed med Fortuna Düsseldorf, så kigger midtjyderne på flere alternativer. Bl.a. i 2. Bundesligaen og i Norge, men Dawid Kownacki er det nye førstevalg i Herning.

Det bliver nogle travle transferdøgn i Midtjylland ...