Paul Onuachu er lige nu den måske største profil i belgisk fodbold.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller, der tørner ud for KRC Genk, er en suveræn nummer et på topscorerlisten i den belgiske liga med sine 19 fuldtræffere i 21 kampe. Det har gjort ham interessant for store klubber i England, Italien og Frankrig.

Det var også sådan, Genk satsede på, at det skulle gå, da de hentede den tårnhøje nigerianer i FC Midtjylland for hele 50 millioner kroner i sommeren 2019.

At Paul Onuachu skulle blive så mange millioner værd, var der ikke meget, der tydede på, da han landede i Danmark syv år forinden.

Det fortæller FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen, der aldrig glemmer sit første møde med Paul Onuachu i 2013. Han så en utrolig ranglet, nigeriansk teenager, der hele tiden ville drible med bolden.

- Jeg tænkte; hvad sker der her? Jeg troede, det var en joke. Paul troede virkelig, at han var Messi. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor mine kollegaer havde peget netop denne fyr ud i Nigeria. Der er altid meget arbejde at gøre for unge spillere, der kommer lige fra Afrika, men Paul havde virkelig lang vej. Han havde overbevist sig selv om, at han var bedre med fødderne end med hovedet, siger Graversen til det belgiske fodboldmagasin Voetbalmagazine og tilføjer:

- Paul tror rigtig meget på sig selv, men hans selvtillid er også hans største fjende.

Onuachu fra FCM-tiden. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Det belgiske medie har også været i kontakt med Glen Riddersholm, der var cheftræner i FC Midtjylland, da en ung Paul Onuachu stemplede ind.

Han fortæller, at angriberens fysik var dårlig, og at Onuachu ikke gav sig nok til træning. Det kom til udtryk, da han fik chancen i en testkamp mod Djurgården.

- Jeg sendte ham på banen, og han var så ivrig efter at vise sig frem, at han løb efter hver eneste bold. Efter ti minutter kollapsede han af træthed - hans lunger kunne ikke klare alle de løb. Jeg sprugte Paul, om han var færdig. Han svarede, at han ikke længere kunne mærke sine ben, fortæller Riddersholm.

Det følgende år arrangerede Glen Riddersholm ekstra løbetræning for Paul Onuachu, og stille og roligt kom nigerianeren i en bedre forfatning. Resten er som bekendt historie.

Paul Onuachu spillede 181 førsteholdskampe for FC Midtjylland og scorede 74 mål.

