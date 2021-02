Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+)

17. maj 2019 spiller Jakob Poulsen hele pokalfinalen for FC Midtjylland mod Brøndby og løfter pokalen som anfører.

Små to måneder senere 12. juli 2019 er han bænket mod Esbjerg i Superliga-premieren og bliver heller ikke skiftet ind.

Daværende cheftræner Kenneth Andersen havde i stedet til den kamp valgt Ayo Okosun, Evander og Frank Onyeka på midtbanen.

- Jeg var skuffet over, at der blev sagt, at det var udelukkende på grund af niveauet, fordi det er ikke mit indtryk, at det kun var derfor, siger Jakob Poulsen i TV3 Sport-programmet 'Offside'.

Anføreren mistede sin plads på midtbanen og skiftede til australsk fodbold i én sæson, inden han stoppede karrieren i maj 2020. Foto: Lars Poulsen

Jakob Poulsen tror, at det også var en politisk beslutning.

- Som klub har man taget et valg og siger: 'Han er også ved at være oppe i årene. Vi skal have nogle af de unge frem'.

Den tidligere midtbanespiller fortæller også, at han ikke er lige så stor 'Midtjylland-mand' nu, som han var tidligere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC Midtjylland, der ikke har nogen kommentarer.

Jakob Poulsen vil gerne være træner i fremtiden.

